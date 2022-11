Beyonce, que bate un impresionante récord, y Adele, favoritas en la carrera por los Grammy 2023

Habrá que esperar hasta el mes de febrero, pero ya sabemos quiénes pelearán por hacerse con un premio Grammy 2023 y desde luego la “batalla” se prevé intensa. Beyoncé escribe una nueva página en su historia personal con las nueve nominaciones que alcanza con su séptimo álbum de estudio, titulado Renaissance. Suma así la artista, una de las indiscutibles estrellas del panorama musical, 88 nominaciones en estos premios (se ha llevado 28) a lo largo de su carrera, un récord que la iguala a su marido Jay Z y les convierte en los más nombrados en la vida de estos galardones. No se lo pondrá así fácil la artista, conocida como Queen B, a sus competidores entre quienes están Adele (con 8 nominaciones), Harry Styles (con seis), Mary J. Blige (seis también) y Taylor Swift, que se coronó hace solo unos días como la vencedora en la entrega de los MTV EMA’s con cuatro premios.

La española Rosalía, cuya carrera internacional no hace más que acumular emocionantes reconocimientos, aspira a dos gramófonos: mejor álbum de rock o alternativo latino por Motomami y mejor vídeo musical de formato largo por la performance que hizo de este en TikTok. En esta edición de 2023 se añaden a la lista cinco categorías incluyendo la de compositor del año (no en música clásica) y la mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos.

La lista completa de nominados en las categorías principales es esta:

Canción del año

All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film) de Taylor Swift

Easy on me de Adele

Just Like That de Bonnie Raitt

abcdefu de GAYLE

God Did de DJ Khaled

Bad Habit de Steve Lacy

About Damn Time de Lizzo

Break My Soul de Beyoncé

The Heart Part 5 de Kendrick Lamar

As It Was Harry Styles

Mejor álbum del año

Don’t Shut Me Down, Abba

Easy on Me, Adele

Break My Soul, Beyoncé

Good Morning Gorgeous, Mary J. Blige

You and Me on the Rock, Brandi Carlile ft. Lucius

Woman, Doja Cat

Bad Habit, Steve Lacy

The Heart Part 5, Kendrick Lamar

About Damn Time, Lizzo

As It Was, Harry Styles

Mejor actuación en solitario de pop

Easy on Me, Adele

Moscow Mule, Bad Bunny

Woman, Doja Cat

Bad Habit, Steve Lacy

About Damn Time, Lizzo

As It Was, Harry Styles

Mejor actuación en grupo de pop

Don’t Shut Me Down, Abba

Bam Bam, Camila Cabello ft. Ed Sheeran

My Universe, Coldplay y BTS

I Like You (A Happier Song), Post Malone yDoja Cat

Unholy, Sam Smith y Kim Petras

Mejor album de pop tradicional

Higher, Michael Bublé

When Christmas Comes Around…, Kelly Clarkson

I Dream of Christmas (Extended), Norah Jones

Evergreen, Pentatonix

Thank You, Diana Ross

Mejor album vocal

Voyage, Abba

30, Adele

Music of the Spheres, Coldplay

Special, Lizzo

Harry’s House, Harry Styles

Mejor grabación dance/electrónica

Break My Soul, Beyoncé

Rosewood, Bonobo

Don’t Forget My Love, Diplo and Miguel

I’m Good (Blue), David Guetta and Bebe Rexha

Intimidated, Kaytranada featuring H.E.R.

On My Knees, Rüfüs du Sol

Mejor álbum de música dance/electrónica

Renaissance, Beyoncé

Fragments, Bonobo

Diplo, Diplo

The Last Goodbye, Odesza

Surrender, Rüfüs du Sol

Mejor interpretación de música alternativa

There’d Better Be a Mirrorball, Arctic Monkeys

Certainty, Big Thief

King, Florence + the Machine

Chaise Longue, Wet Leg

Spitting Off the Edge of the World, Yeah Yeah Yeahs ft. Perfume Genius

Mejor álbum de música alternativa

We, Arcade Fire

Dragon New Warm Mountain I Believe in You, Big Thief

Fossora, Björk

Wet Leg, Wet Leg

Cool It Down, Yeah Yeah Yeahs

Mejor interpretación de R&B

Virgo’s Groove, Beyoncé

Here With Me, Mary J. Blige ft. Anderson .Paak

Hrs & Hrs, Muni Long

Over, Lucky Daye

Hurt Me So Good, Jazmine Sullivan

Mejor interpretación tradicional de R&B

Do 4 Love, Snoh Aalegra

Keeps on Fallin’, Babyface featuring Ella Mai

Plastic Off the Sofa, Beyoncé

Round Midnight, Adam Blackstone ft.Jazmine Sullivan

Good Morning Gorgeous,Mary J. Blige

Mejor canción de R&B

Cuff It, Denisia “Blu June” Andrews, Beyoncé, Mary Christine Brockert, Brittany “Chi” Coney, Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant, Morten Ristorp, Nile Rodgers y Raphael Saadiq, compositores (Beyoncé)

Good Morning Gorgeous, Mary J. Blige, David Brown, Dernst Emile II, Gabriella Wilson y Tiara Thomas, compositores (Mary J. Blige)

Hrs & Hrs, Hamadi Aaabi, Dylan Graham, Priscilla Renea, Thaddis “Kuk” Harrell, Brandon John-Baptiste, Isaac Wriston y Justin Nathaniel Zim, compositores (Muni Long)

Hurt Me So Good, Akeel Henry, Michael Holmes, Luca Mauti, Jazmine Sullivan y Elliott Trent, compositores (Jazmine Sullivan)

Please Don’t Walk Away, PJ Morton, compositores (PJ Morton)

Mejor álbum de R&B progresivo

Operation Funk, Cory Henry

Gemini Rights, Steve Lacy

Drones, Terrace Martin

Starfruit, Moonchild

Red Balloon, Tank and the Bangas

Mejor álbum de R&B

Good Morning Gorgeous (Deluxe), Mary J. Blige

Breezy (Deluxe), Chris Brown

Black Radio III, Robert Glasper

Candydrip, Lucky Daye

Watch the Sun, PJ Morton

Mejor actuación de rap

God Did, DJ Khaled featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend and Fridayy “Vegas,” Doja Cat

Pushin P, Gunna and Future featuring Young Thug

F.N.F. (Let’s Go), Hitkidd and Glorilla

The Heart Part 5, Kendrick Lamar

Mejor canción de rap

Churchill Downs, Ace G, BEDRM, Matthew Samuels, Tahrence Brown, Rogét Chahayed, Aubrey Graham, Jack Harlow y Jose Velazquez, compositores (Jack Harlow featuring Drake)

God Did, Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts y Nicholas Warwar, compositores (DJ Khaled featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend and Fridayy)

The Heart Part 5, Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar y Matt Schaeffer, compositores (Kendrick Lamar)

Pushin P, Lucas Depante, Nayvadius Wilburn, Sergio Kitchens, Wesley Tyler Glass y Jeffery Lamar Williams, compositores (Gunna and Future featuring Young Thug)

Wait for U, Tejiri Akpoghene, Floyd E. Bentley III, Jacob Canady, Isaac De Boni, Aubrey Graham, Israel Ayomide Fowobaje, Nayvadius Wilburn, Michael Mule, Oluwatoroti Oke y Temilade Openiyi, compositores (Future featuring Drake and Tems)

Best Rap Album

God Did, DJ Khaled

Never Liked You, Future

Come Home the Kids Miss You, Jack Harlow

Mr. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar

It’s Almost Dry, Pusha T

Mejor álbum de pop latino

Aguilera, Christina Aguilera

Pasieros, Rubén Blades and Boca Livre

De Adentro Pa Afuera, Camilo

Viajante, Fonseca

Dharma+, Sebastián Yatra

Mejor álbum de música urbana

Trap Cake, Vol. 2, Rauw Alejandro

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

Legendaddy, Daddy Yankee

La 167, Farruko

The Love & Sex Tape, Maluma

Mejor álbum de rock o alternativo latino

El Alimento, Cimafunk

Tinta y Tiempo, Jorge Drexler

1940 Carmen, Mon Laferte

Alegoría, Gaby Moreno

Los Años Salvajes, Fito Paez

Motomami, Rosalía

Mejor álbum tropical latino

Pa’lla Voy, Marc Anthony

Quiero Verte Feliz, La Santa Cecilia

Lado A Lado B, Víctor Manuelle

Legendario, Tito Nieves

Imágenes Latinas, Spanish Harlem Orchestra

Cumbiana II, Carlos Vives

Compositor del año, no clásico

Amy Allen

Nija Charles

Tobias Jesso Jr.

The-Dream

Laura Veltz