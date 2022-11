Antonio Banderas, emocionado ante el estreno de 'Company' en Madrid: 'Esto es el sueño de mi vida'

Company, uno de los mejores musicales de Stephen Sondheim, ha llegado por primera vez a España -en su versión en castellano- de la mano de Antonio Banderas. Tras cosechar un enorme éxito en el Teatro del Soho en Málaga, el actor y el resto del extraordinario elenco aterrizan en Madrid, concretamente en el Teatro Albéniz, que reabre sus puertas tras catorce años de lucha gracias a Universal Music. Queda claro que no hay desafíos que puedan con Banderas que, aunque se había prometido no protagonizar musicales fuera de Málaga, considera que la ocasión merece mucho la pena.

Antonio Banderas ya tuvo su acercamiento con el género musical en algunos de sus primeros trabajos, como en la película La corte de faraón, en la que cantaba el popular Casto José. También hace poco más de dos años Banderas actuó en el musical, A chorus line, y protagonizó junto a Madonna, la película musical Evita, por lo que enfrentarse a este nuevo proyecto no va a ser complicado para el artista. El actor es un defensor del teatro: "Las estrategias están para cambiarlas. No se abre todos los días un teatro; es un rayo de esperanza, cuando los teatros se cierran todos los días para convertirse en discotecas o centros comerciales", porque para él, la cultura es educación.

Historia y trayectoria del musical

Esta obra musical que cuenta con una larga trayectoria amenizada con la partitura de Stephen Sondheim y letras de George Furth, trata la interpretación de las relaciones de pareja, tomando como punto de partida el treinta y cinco cumpleaños de su protagonista, Robert. El musical se estrenó en Broadway en 1970 y dos años más tarde llega a Londres. En España solo pudimos verla en 1997 en una producción catalana estrenada en el Mercat de les Flors, que no llegó a Madrid. En esta proyección no pudimos ver al actor malagueño, fue el actor Roger Berruezo quien tomó su relevo. Sin embargo, en su estreno en Málaga años después, Banderas ya interpretó al Bobby, protagonista de esta comedia musical, siendo uno de los grandes éxitos del 2021 en cuanto a público y críticas.

Elenco musical

El malagueño tiene un amplio elecno de actores. A las pruebas para el musical se presentaron más de 1.800 bailarines cuando solo necesita 17 miembros. El actor confesaba ante el público que hace 25 años este casting era impensable. En el reparto destacan, entre otros: María Ademuz, Albert Bolea, Lorena Calera, Javier Enguix, Laura Enrech, Lydia Fairén, Robert González, Dulcinea Juárez, Silvia Luchetti, Julia Möller, Paco Morales, Marta Ribera, Carlos Seguí, Rai Borrell, Bealia Ribera, Beatriz Mur, Álvaro Puertas o Lourdes Zamalloa.

El protagonista reconoce que asume riesgos controlados, "no me tiro por un precipicio si abajo no hay cosas que no me gustan", y advierte que sigue haciendo lo que más le llena como persona: actuar. "Contar historias, y eso implica retos, pero es lo que quiero hacer en mi vida", apunta. Ahora sólo queda disfrutar del espéctaculo que estará disponible durante 10 semanas en la capital, desde el mes de noviembre hasta febrero del año 2023.