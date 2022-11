Sorpresa en la alfombra roja: la cantante Lucie Silvas está embarazada ¡de gemelos!

Estamos viviendo un veradero baby boom y se acaba de sumar un nuevo nombre a la lista de celebrities que van a ser mamás. Nos referimos a la cantautora británica Lucie Silvas, que ha presumido de embarazo en los CMA, los premios que entrega cada año la Academa de la Música Country. La cantante, de 45 años, dio la sorpresa al aparecer en la alfombra roja con un maxivestido de color rosa pastel que dejaba al descubierto sus nuevas curvas. Y, además, en su caso la felicidad es por partida doble, ya que... ¡está esperando gemelos!

"¡Y pensar que en realidad somos seis en esta alfombra roja!", escribió Lucie en sus redes sociales junto a varias fotos de la gala. La intérprete de canciones como Last year, Don't look back, Breathe in, Kite o Black jeans posó así de feliz junto a su marido, el cantante y guitarrista John Osborne, que demostró lo ilusionado que está con la idea de ampliar la familia.

Fue una gran noche para Lucie y John, ya que el artista se convirtió en uno de los premiados al ganar en la categoría de mejor dúo del año junto a su hermano T.J. Osborne, con el que forma el grupo Brothers Osborne. "Tan orgullosa de vosotros. Habéis trabajado muy duro y aquí estamos todos para celebrar con vosotros", añadió Silvas sobre el triunfo de su marido y su cuñado, que llevan ganando este premio cinco años seguidos.

Su deseo se cumplió

La pareja se dio el 'sí, quiero' en el año 2015 y llevaban mucho tiempo intentando ampliar la familia. "Ha sido un viaje muy largo y difícil hasta llegar a este punto", ha confesado Lucie Silvas a la revista People, asegurando que tuvo que someterse a varios tratamientos de fecundación in vitro.

"Estamos muy emocionados", ha confesado la cantautora británica tras anunciar la feliz noticia: "Es increíble que vayamos a tener dos bebés. Piensas que nunca tendrás la oportunidad de tener hijos y de repente vas a tener dos, es increíble". En su charla con la revista estadounidense, Lucie también ha hecho referencia a lo mal que lo han pasado y tiene claro que "ha sido una de las luchas más grandes de mi vida".

Unos años complicados

Especialmente, porque también han tenido que lidiar con los problemas de salud mental de John. El artista estadounidense habló de su lucha contra la ansiedad y la depresión en un episodio del programa Today's Country Radio, en Apple Music Country, asegurando que era algo que había sufrido "toda su vida". "Me he vuelto muy experto escondiéndolo, pero he hecho mucha terapia e incluso me medico, no me avergüenza admitirlo porque sí, necesito ayuda. Todos necesitamos ayuda", dijo con sinceridad, definiéndose a sí mismo como "el clásico músico torturado".