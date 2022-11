¿Ha vuelto a encontrar el amor Elliot Page tras su divorcio? El actor de 'The Umbrella Academy' posó por primera vez con Mae West en la alfombra roja

Parece que el amor ha vuelto a llamar a la puerta de Elliot Page, que en enero de 2021 confirmó su divorcio de Emma Portner tras tres años de matrimonio y después de unos meses separados. Ha sido en la LACMA Art+Film Gala de Los Ángeles donde ha aparecido acompañado en la que es su primera alfombra roja (que era realmente morada) desde los premios Oscar el 27 de marzo. Un año lleno de cambios en el que ha estado trabajando en dos proyectos animados, ARK y Naya, Legend of the Golden Dolphin, además de promocionar The Umbrella Academy y continuar con su tarea de concienciación. En esta reaparición pública ha querido posar ante los fotógrafos con Mae Martin, guionista y protagonista de la serie de Netflix Feel Good, dando lugar a la especulación sobre si vuelve a estar enamorado.

"Mi rey me ha sacado de casa", ha escrito Mae Martin, de 35 años, en una publicación que ha compartido con sus seguidores y en donde aparece con Elliot, que tiene la misma edad, en una selfie frente al espejo y a la que el actor ha respondido con un emoji de corazón color violeta. Por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado para confirmar el estatus de su relación, a pesar de que sus fans han llenado de amor y cariño los comentarios y les han preguntado de manera incesante desde que compartieran las fotografías.

En la gala de Los Ángeles coincidieron y posaron con otros rostros conocidos de la industria del entretenimiento, como Elton John o Julia Garner, y disfrutaron de la noche organizada por el museo de arte de Los Ángeles. Ambos han escogido looks de la misma marca, aunque no van conjuntados sino con colores complementarios en azul marino y negro.

En diciembre de 2020 Elliot Page hizo pública su transición y su cambio de nombre asegurando que se sentía afortunado por haber llegado a ese momento de su vida, y la que era su mujer hasta entonces, Emma Portner, hizo público su apoyo incondicional. Sin embargo, solo unos meses más tarde hicieron público su divorcio explicando que se habían separado de manera privada durante el verano.

Según se ha publicado, tras su divorcio Elliot probó suerte en la aplicación donde las celebs buscan el amor, Raya, un exclusivo lugar donde solo se puede acceder con invitación y cumpliendo todos los requisitos que se imponen. Quizás ha sido en esta plataforma donde ha conocido a Mae, que además de su trabajo como intérprete también es humorista y que, habiendo nacido en Canadá, reside en Inglaterra.