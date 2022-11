Paolo Vasile ya tiene sucesor: Alessandro Salem, un peso pesado de la televisión italiana Es ‘un hombre sencillo y simpático’ que ya fue un alto cargo en Mediaset España hace años, pero que no tendrá tantas funciones como su predecesor, ya que habrá un segundo Consejero Delegado

La controvertida salida de Paolo Vasile de Mediaset tras más de dos décadas al frente se materializará el próximo 31 de diciembre. Y el grupo mediático ya tiene quién le releve. Serán dos los sucesores del aún todavía Consejero Delegado: por un lado, Alessandro Salem, que asumirá la mayor parte de las funciones de Vasile, y por otro, Massimo Musolino, que asumirá el área de Gestión y Operaciones, como señalan en un comunicado desde la compañía.

Alessandro Salem, de 60 años, pasará a ser el nuevo Consejero Delegado de Mediaset el 1 de enero. Nacido en Palermo, "es un hombre sencillo, simpático y siempre dispuesto a bromear", según lo describen en el portal italiano TV Zoom. "Si logras conocerlo, no intentes impresionarlo: siempre sabrá más que tú", aseguran. Sea cierta o no afirmación tan grandilocuente, no cabe duda de que Salem tiene una amplísima experiencia.

Actualmente es el Director General de Contenidos de Rete Televisive Italiane (RTI), el grupo que engloba las televisiones de Mediaset en Italia. Sus primeros pasos en la compañía los dio en los años 80, en Publitalia, la homóloga en el país alpino de la española Publiespaña, en la que recalaría después como Director General y Consejero Delegado.

Su llegada, por tanto, a nuestro país no le pilla de nuevas. Otra cuestión bien distinta es que es indudable que tiene el listón muy alto. Su predecesor, como bien decía Ana Rosa cuando se filtró a la prensa la salida de Vasile, ha hecho historia en la televisión de nuestro país, con datos de audiencia que se han mantenido en lo más alto durante años y años. También, eso sí, fue un factor clave en el cambio de ciertas condiciones laborables en el sector, algo de lo que se quejan algunos de los empleados más longevos.

Salem no estará solo a la hora de tomar el relevo a Vasile. Con él lo hará Massimo Musolino, que será Consejero Delegado en el área de Gestión y Operaciones, en la que hasta ahora era Director General. Junto a ellos, el actual presidente de Mediaset España, Borja Prado, que tendrá más poder en "competencias ejecutivas” y, como indican desde la compañía, "asumirá las labores de apoyo y colaboración a la línea editorial de los programas informativos".