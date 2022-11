¿Qué divertido plan ha unido a Sara Carbonero con Esther Cañadas y Vanesa Martín?

Loading the player...

No es la primera vez que Sara Carbonero, Esther Cañadas y Vanesa Martín deciden salir juntas para divertirse en compañía de un grupo de amigas en la noche madrileña. La modelo y la cantante mantienen con Sara, desde hace tiempo, una bonita amistad por lo que no es de extrañar que se hayan dejado ver compartiendo el mismo plan el pasado fin de semana. Como amantes de la buena música las tres amigas han asistido al concierto de una de sus bandas favoritas, un espectáculo en el que además la cantante, Vanesa Martín, tuvo la posibilidad de actuar. ¿Quieres saber quién es la banda que tanto gusta a Sara Carbonero?. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Musica y reencuentros: el viaje de Sara Carbonero y Raquel Perera para visitar a su amiga Elena Huelva en Sevilla

Sara Carbonero y Nacho Taboada dan un paso más en su relación