De Chanel a Harry Styles: listado de todos los premiados en los40 Music Awards

La gala de los40 music Awards llegó, un año más, cargada de talento, música, estilo y emoción. En una noche donde los protagonistas inigualables han sido los artistas musicales. Pero la moda también ha ocupado un gran lugar, como el look de vestido de terciopelo rojo y tul rosa de la artista Chanel, que además de regalarnos su primera actuación de Toke en directo, ha sido una de las galardonadas de la noche, llevándose uno de los premios favoritos del público. Pero no ha sido la única, aquí está el listado de triunfadores. ¡Enhorabuena!

Premios Categorías España

Rosalía, cómo máxima galardonada, se llevó el galador a Mejor Álbum por Motomami y Mejor Gira por Motomami World Tour; Dani Fernández ha sido elegido Mejor Artista y Leo Rizzi, Mejor Artista Revelación. Chanel ha sido la artista «Del 40 al 1» de 2022 en la categoría de Votación Popular. Además, Ana Mena con Música Ligera se ha impuesto como Mejor Canción; 360 de Marc Seguí como Mejor Videoclip y Lola Índigo como Mejor Artista en directo. La categoría cierra con Formentera, de Aitana y Nicki Nicole como Mejor Colaboración y Maikel Delacalle como Mejor Artista Urbano.

Premios Categorías Internacional

El reconocimiento al Mejor Álbum ha sido para Harry´s House de Harry Styles y el de Mejor Canción para Enemy de Imagine Dragons. Pero la mayor galardonada fue Ava Max, como Mejor Artista y Mejor Videoclip por Maybe you´re the problem. Dua Lipa como Mejor Artista en directo y David Guetta como el Mejor Artista o Productor Dance; Yungblud se confirma como Mejor Artista Revelación. Y para terminar esta categoría, el premio a la Mejor Colaboración se va para Crazy what love can do de David Guetta, Becky Hill y Ella Henderson.

Premios Categorías Latina

Anitta, Tiago PZK, María Becerra y Bizarrap son los grandes vencedores de la categoría Latina, Mejor Artista, Mejor Artista Revelación, Mejor Artista en directo y Mejor Artista o Productor Urbano respectivamente. París de Morat y Duki como Mejor Colaboración; Te felicito de Shakira y Rauw Alejandro como Mejor Videoclip; Dharma de Sebastián Yatra se ha alzado como Mejor Álbum y La bachata de Manuel Turizo como Mejor Canción. Y el premio a Mejor Gira para Camilo por De adentro pa afuera tour.

Premios a la trayectoria

Este año, LOS40 ha querido reconocer la trayectoria de Leiva, Manuel Carrasco, Rosalía, Juanes y Pedro Almodóvar. Los ganadores de los GOLDEN AWARDS de 2022 han recogido este reconocimiento tan especial, de manos de los artistas más importantes para ellos.

