La Fundación y el Equipo Olímpico de Refugiados: la esperanza para los deportistas de zonas en conflicto

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes recae esta edición en dos instituciones: La Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados. Ambas entidades han sido creadas por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y su misión es utilizar el deporte como vía para la ayuda humanitaria, la cooperación y el desarollo de las personas afectadas por conflictos a nivel internacional.

Juan Mayorga, una vida de puro teatro

VER GALERÍA

Fundación Olímpica para los Refugiados

La fundación se creó en 2017 para facilitar la protección y el desarollo deportivo y personal de atletas desplazados no solo en citas olímpicas importantes si no durante todo el año. Para ello, trabajan con organizaciones internacionales, empresas del sector privado, organizaciones no gubernamentales y otras fundaciones para poder establecer y fomentar programas de cooperación a través del deporte. Además de promover la práctica deportiva ,sus principales objetivos son: proteger a los jóvenes de la violencia y la exclusión social y fomentar el acceso a la educación y a la sanidad -haciendo especial hincapié en la salud mental-. La fundación ha ayudado ya a más de doscientos mil jóvenes de Colombia, México, República Democrática del Congo, Ruanda, Turquia y Uganda.

Este año ha lanzado junto al Ministerio de Deportes de Francia el proyecto Terrains d’Avenir para ayudar a chicos refugiados en el país galo, y prepara otros en países como España o los Países Bajos. Además promueve la creación de redes y acuerdos de colaboración para obtener una mayor visión como la Sport Refugees Coalition o el Olympic Refuge Foundation Think Tank formado ambos por expertos internacionales del mundo académico, del sector sanitario o miembros de organizaciones no gubernamentales.

¿Cómo se financia la Fundación Princesa de Asturias y cuánto se llevan los premiados?

Equipo Olímpico de Refugiados

El equipo olímpico fue creado antes que la fundación, en 2015, y se trata de una delegación a nivel mundial que participa en los Juegos Olímpicos y que está formada por atletas que se encuentran en calidad de refugiados a causa de un conflicto. El motivo de su creación fué para poder aportar la ayuda necesaria a atletas refugiados que tuvieran un gran potencial para calificarse en los Juegos pero que, por su situación, no pudieran. El EOR -conocido por sus siglas en francés- tiene la misma consideración que cualquier otro equipo que compita en la cita deportiva.

VER GALERÍA

Participaron por primera vez en los Juegos de Río de Janeiro en 2016 con una lista de diez atletas procedentes de Etiopía, República Democrática del Congo, Siria y Sudán del Sur, participando en las categorías de atletismo, judo y natación. El judoca Popole Misenga, de la República Democrática del Congo, fue su abanderado en la ceremonia de inauguración y la bandera que representa al equipo es la bandera olímpica. En los Juegos Olímpicos de Tokio que se celebraron en junio 2021 debido a la pandemia del COVID-19, participaron veintinueve atletas de trece cómites nacionales y ampliaron el número de disciplinas en las que compitieron pasando de tres a doce. En esta ocasión Yusra Mardini (nadadora siria) y Tachlowini Gabriyesos (maratonista eritreo) fueron los abanderados en la ceremonia de apertura y lograron su primera medalla: la de bronce en Taekwondo conseguida por el iraní Kimia Alizadeh.