Fallece Michael Kopsa, actor de 'Expediente X' y 'Fringe', a los 66 años

Michael Kopsa, intérprete conocido por sus papeles en Expediente X o Fringe, falleció el pasado 23 de octubre a los 66 años a causa de un tumor cerebral. Así lo ha anunciado su exmujer, la dramaturga Lucia Frangione, en un mensaje a través de sus perfiles sociales en el que además ha asegurado que era "un increíble actor de teatro y cine, actor de doblaje, carpintero, músico y pintor". "Lo más importante es que fue un padre cariñoso y muy presente en nuestras vidas", ha continuado diciendo sobre el intérprete, que murió tras varios meses de "complicaciones" en su enfermedad. "Te extrañaré ferozmente mi querido amigo", ha concluido para despedirse la también actriz, que volvió a casarse y tener otro hijo tras su divorcio.

Nacido en Toronto el 22 de enero de 1956, Michael estudió interpretación en la escuela de teatro 'Circle in the Square' durante cuatro años en Nueva York hasta 1984, cuando regresó a Canadá para completar una licenciatura en Artes y Ciencias en la Universidad de Toronto. Tras su formación, la primera actuación en la gran pantalla de Kopsa se produjo en Timing (1985), que fue dirigida por Eric Weinthal y tuvo un estreno mundial en el Festival Mundial de Cine de Montreal. Desde entonces, el actor siguió trabajando en series de televisión, incluyendo T and T, protagonizada por Mr. T; Tropical Heat, en la que apareció junto a Rob Stewart; y un papel recurrente en Falcon Beach, una telenovela para adolescentes.

El actor participó también en numerosos proyectos cinematográficos canadienses como Sinfonía en soledad: un retrato de Glenn Gould (1993), de Francois Girard, y Hard Core Logo, de Bruce McDonald (1996). Pero no solo eso, Michael tuvo una próspera carrera como locutor y actor de doblaje en varios proyectos de ficción y en una gran cantidad de vídeojuegos. Además, Kopsa ha trabajado en The Commish, Lonesome Dove: The Outlaw Years, Highlander y Expediente X, Poltergeist: the Legacy, The Outer Limits, Beggars and Choosers y Action Man o Galaxy Angel.

Entre muchos otros papeles, Michael hizo dos personajes diferentes en Stargate SG-1, uno interpretando a un presentador de noticias de televisión y otro poniéndose en general Kerrigan. También participó en Dragon Ball Z, X-Men y se puso en la piel del capitán Windmark en Fringe, una de sus interpretaciones más reconocidas a nivel mundial.