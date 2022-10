Carlos Alba, de 'MasterChef' y 'Supervivientes', ha sido operado del corazón

Carlos Alba, exconcursante de MasterChef y Supervivientes, no pasa por uno de sus mejores momento de salud. El chef, que hace una semana confesó que tenía que pasar por quirófano por un problema cardíaco, ha explicado a todos sus seguidores que ya ha sido operado del corazón, en la arteria "aorta". "Gracias a todos por los mensajes de ánimo, que son miles. Por fin salió de la UCI y sigue peleando. Gracias a Dios a y los grandes profesionales médicos. Como dice siempre: 'Nunca te rindas'", han escrito desde sus perfiles sociales, donde han dejado claro que todavía no puede estar pendiente de su teléfono móvil. "Aún no está operativo", añaden. El cocinero agradeció hace unos días además todo el apoyo que ha estado recibiendo en esa complicada situación: "Lo estoy intentando llevar lo mejor posible. Gracias por preocuparos y preguntarme", dijo.

Descubre a Victorino, el hermano del 'superviviente' Carlos Alba: ¡te vas a quedar de piedra al verlo!

Esperanzado con la intervención porque estaba seguro que todo iba a salir bien, Carlos también comentó con todos sus fans y amigos que era una cirugía "complicada" pero que se consideraba un "superviviente nato", por lo que afrontaba todo con mucha valentía. "Nos vemos muy pronto con mi corazón más fuerte que nunca. Va a salir de categoría. Estaré desconectado el tiempo de recuperación, que no sé si serán 12-14 días. Muchísimas gracias y me quedo en stand by", expresó en el vídeo. Unas tres horas aproximadamente después de haberse despedido y preparado para entrar a quirófano, Victorino Alba, hermano del chef, compartió a través de su cuenta personal una imagen junto a su gemelo para mandarle su apoyo, unas palabras que llegarían tras la cirugía: "Ahora toca esperar. 100% todo saldrá bien y de categoría, lo tengo claro", puso.

Además, tras el anuncio de su paso por el hospital, muchos amigos y conocidos del que fuera concursante de Supervivientes no han dudado en mostrarle su cariño. Varios exaspirantes del concurso de cocina de TVE, entre los que se encuentra María de Tomelloso (finalista de la novena edición), le han dejado emotivos mensajes. Pero no han sido los único, la actriz Daniela Santiago; Marta López, Ivonne Reyes, Boris Izaguirre, Canales Rivera o Colate también han dejado un comentario en estos momentos tan difíciles. "Mucho ánimo. Categoría", ha escrito el hermano de la jueza de MasterChef.

Patricia Conde es repescada mientras María Zurita dice adiós a 'MasterChef Celebrity'

Hace dos ediciones de Supervivientes, en la de 2021, que Carlos sufrió uno de los peores momentos de su vida cuando el programa le obligó a abandonar por una lesión que le impedía mover con normalidad uno de los dedos de la mano izquierda. "Era una oportunidad muy bonita, me ha costado mucho", dijo el superviviente entre sollozos al enterarse de que tenía que regresar a España sin poder seguir en la aventura hondureña.