Guía 'Street Style': cómo llevar las prendas que son tendencia según Ana Fernández

Armario cápsula, fondo de armario, básicos… Hay muchas formas de hacer referencia a las prendas que debemos tener sí o sí por temporada. Sin embargo, aunque ya estemos muy familiarizadas con estos conceptos, el verdadero reto comienza cuando se trata de crear nuestros propios looks. Y hay firmas se convierten en aliadas y potencian nuestra confianza a la hora de vestir, como sucede con LIU JO. La casa de moda italiana nació hace más de 25 años con el fin de enfatizar los puntos fuertes de cada mujer. A día de hoy, se le conoce por los apodos de ego-booster y body-booster, y es que no es para menos. Las colecciones de LIU JO se centran en el fit y versatilidad, con piezas cuidadas al detalle que potencian la confianza de quien las lleva.

Esta firma se inspira en una musa fuerte, dinámica y segura de sí misma, una mujer con una personalidad que nos recuerda a Ana Fernández. La actriz, conocida por dar vida a personajes como Sandra en Los protegidos o Carlota en Las chicas del cable, es fiel a su ADN. Y para esta ocasión, hemos podido hablar con ella de sus proyectos personales y de qué lugar ocupa la moda en su día a día. Con una nueva campaña que tiene a las luces de la metrópoli como escenario y la mujer como protagonista, la actriz nos presenta las prendas y tendencias que más le gustan de la nueva colección FW 22/23 de LIU JO.

1. Abrigos de lana con detalles en pelo

Cuando le preguntamos a Ana cuáles son los must haves para estos meses de frío, ella lo tiene claro: «un abrigo de los que duran toda la vida», nos asegura. Y es que no hay prenda más elegante para el invierno que un abrigo largo, con cierre de botones y de corte recto. Esta temporada, LIU JO recrea esta pieza en una amplia gama de tonalidades, estilos y detalles, pero siempre con lana en su composición y con el glamuroso escote de pico. El que luce Ana tiene además un plus, el cuello de pelo sintético. Perfecto para aquellos días donde le quieras dar un toque más elegante. Y si prefieres un look más casual, es extraíble, con lo que esta prenda se adapta a cualquier ocasión.

2. Los básicos: jeans y blazers

Los jeans son un “sí” a la versatilidad, además de que se adaptan a la feminidad polifacética que caracteriza a la firma italiana. Desde estilo pitillo, pasando por corte slim, campana o bootcut. Incluso los podemos encontrar con detalles bordados o de strass. Por otro lado, las blazers son la prenda estrella de la mujer urbanita, con infinidad de cortes, estampados y tejidos. Asimismo, encontramos muchas prendas a juego con las chaquetas de traje como faldas o pantalones, para crear un total look monocolor o con el mismo estampado.

3. Faldas y vestidos mini

La moda de los años 60 se ve reflejada en este tipo de prendas, las favoritas de aquellas que buscan resaltar sus piernas y se atreven con un outfit más arriesgado. Ana luce el corte mini en un vestido de tejido de bouclé, que para esta temporada se puede acompañar de unas botas altas de cuero para protegernos del frío. De esta prenda nos gusta el detalle de los flecos en el bajo y la logomanía, que sigue presente en los botones.

4. El calzado: botines de cuero

Si tenemos que quedarnos con un par de zapatos, los botines de cuero son los elegidos. Este calzado se convierte en la opción perfecta para combinarlos en cualquier look. Asimismo, aunque pueda parecer una opción tradicional, la colección de LIU JO huye del convencionalismo y los presenta en diferentes texturas, tacones o tonalidades.

5. Bolsos de mano con texturas

No es fácil encontrar un bolso con la medida perfecta. Cuando nos queremos dar cuenta, hacemos un unboxing de todo lo que llevamos dentro y muchas veces sentimos que no hay espacio suficiente. La solución perfecta son los bolsos de mano, que además de aportar ese toque elegante y urbanita, se prestan en comodidad. El que lleva Ana estilo hobo ya nos llama la atención por su tono verde menta, pero también nos encanta que sea trenzado y que ofrezca la posibilidad de convertirse en bandolera gracias a su correa ajustable.

6. Joyería en clave gold

No importa si eres de outfits más minimalistas, sencillos o extrovertidos, la joyería dorada siempre es una opción segura. Dependiendo de qué valor le quieras dar a los accesorios en tu look, el abanico de posibilidades es muy amplio. A nosotras esta temporada nos gustan los collares de estilo cadena de LIU JO, que hacen el match perfecto con los pendientes de aro a juego.

Cuando le preguntamos a Ana sobre los trucos que sigue siempre a la hora de crear sus estilismos, su respuesta es firme: «Lo que hay que hacer es vestirte como te sientas cómoda, potenciando tus puntos fuertes, sentirte segura cuando sales al mundo». Ana es, sin duda, un ejemplo para muchas. Y si hay algo que tenemos 100% claro, es que la marca personal siempre está presente a la hora de crear nuestros looks.

Fotos: Victoria Muñoz. Realización: María Parra. Ayudante de estilismo: Rebecca Perlé. Maquillaje y peluquería: Paula Soroa. Ayudante de Foto: Echu de Landaluce.

Prendas y accesorios: colección Fall-Winter 22/23 de LIU JO.

Agradecimientos: The Principal Madrid Hotel. @punkie_panda