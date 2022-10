Detienen a la mujer que secuestró al bebé del Hospital de Basurto (Bilbao) fingiendo ser enfermera

Una pareja de Durango ha vivido esta noche una auténtica pesadilla. Se encontraban en el Hospital de Basurto (Bilbao) con su bebé recién nacido cuando alguien lo secuestró en la tarde del miércoles. Una mujer con un uniforme de enfermera entró en la habitación y se lo llevó con toda naturalidad con la excusa de que iba a hacerle unas pruebas. Ante la tardanza, los padres del pequeño avisaron al personal médico y estos, a su vez, a la Ertzaintza. Los agentes comenzaron de inmediato una intensa búsqueda para la que solicitaron colaboración ciudadana y que, por suerte, ha dado resultado.

Las cámaras de seguridad captaban a la secuestradora saliendo del centro hospitalario con una bolsa en la que llevaría al recién nacido, así que rápidamente se difundieron para que, quien la reconociera o la viera después, avisara a la policía. Se buscaba a una mujer de pelo negro y rizado y de complexión fuerte. Después de una noche de angustia, una vecina del barrio bilbaíno de Santutxu (muy alejado del hospital) se lo ha encontrado esta mañana en el felpudo de su puerta, en un octavo piso.

La mujer ha avisado a las autoridades y han trasladado al bebé, que aparentemente se encuentra en buen estado, en una incubadora de un vehículo medicalizado, de nuevo al Hospital de Basurto, donde lo esperaban sus padres. La pesadilla había acabado para ellos, pero la Ertzaintza aún tenía trabajo por hacer.

Han sido unas horas de lo más intensas en las que se ha buscado por todas partes a la secuestradora. No tardaron en identificarla: es una mujer de 24 años que en los últimos meses habría fingido estar embarazada, pero aún tenían que dar con ella. De nuevo, pidieron colaboración ciudadana y pudieron comprobar que se ha movido mucho y rápido por todo Bilbao.

A media mañana de este jueves, la han localizado y han procedido a su detención. Ahora tienen que determinar por qué dejó al recién nacido en esa vivienda de Santutxu, si tiene alguna relación con las personas que residen en él y, sobre todo, las motivaciones que la han llevado a raptar un bebé. Según ha informado el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Eroreka, ha informado de que "todo parece indicar" que esta mujer realizó "varios" intentos previos, a lo largo de esta pasada noche, para secuestrar a otros bebés en el Hospital de Basurto.

Lo que también analizan las autoridades es por qué esos intentos fallidos de rapto no hicieron "saltar las alarmas" en el centro hospitalario, desde el que no se dio aviso a la policía hasta que no desapareció un recién nacido. "Seguro que los responsables del hospital podrán dar información más concreta" a este respecto, ha apuntado Erkoreka. Mientras se estudia qué pudo fallar, lo más importante es que el pequeño se encuentra bien y está de nuevo en brazos de sus padres, que vuelven a respirar tranquilos.