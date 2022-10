Miki Nadal y Helena Aldea presentan a su hija muy ilusionados

Loading the player...

La familia crece para Miki Nadal. El pasado viernes 14 de octubre nacía Galatea, su primera hija en común con Helena Aldea, y no tardaban en presentarla con su primera fotografía. Pocos días después, los tres han abandonado el hospital y han posado a las puertas acompañados por Carmela, la hija mayor del humorista, fruto de su anterior matrimonio con Carola Escámez. Mientras presentaban a su hija ante las cámaras, Miki y Helena derrochaban complicidad, intercambiando miradas enamoradas e ilusionadas. Poco después, él compartía una foto de su primer paseo: "Vuelta a las “andadas”… Pasear con carrito nunca se olvida y hoy me he lanzado al primer paseo de los muchos que vendrán", comentó. Dale al play y no te lo pierdas.

-Miki Nadal y Helena Aldea muestran felices la primera foto junto a su hija Galatea