Las confesiones familiares más curiosas de Paula Echevarría: ¿Cómo es una tarde de compras con su hija Daniella?

Paula Echevarría es todo un icono de moda y una experta en crear ‘looks’ en los que combina, con gran acierto, prendas de todos los tipos y precios. Precisamente, ha sido esa habilidad de la actriz la que la ha llevado a crear su primera colección cápsula de ropa de la mano de la firma Primark y en la que, sin duda, encontraremos piezas aptas para todos los bolsillos. “Yo visitaba mucho este lugar y entonces al final yo creo que llamé yo un poco a la puerta. Hay veces que no hace falta ni un ¿oye, hacemos una colección? No, les 'obligué' casi un poco a hacerla conmigo”, nos contaba Paula sobre su última colaboración. Pudimos hablar con ella durante la presentación de la misma y la actriz se atrevió con nuestro divertido cuestionario de las 20 preguntas. ¿Cómo es una tarde de compras con su hija Daniella? ¿Qué es lo primero que hace nada más levantarse? ¿Cuál es el juguete favorito de Miky? ¿Cambiaría algo del estilo de Miguel Torres? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

