Cole Sprouse presume de amor con su novia, Ari Fournier, y un look al más puro estilo Johnny Depp El actor sale con la modelo desde principios del pasado año, tras romper con su compañera de 'Riverdale' Lili Reinhart

El amor y la moda van de la mano para Cole Sprouse, el actor de Disney Channel reconvertido en estrella de la generación z gracias a su papel en Riverdale, porque su novia, Ari Fournier, no se pierde una cita fashion. En esta ocasión, la pasarela del prêt-à-porter de primavera 2023 de Ralph Lauren, que se ha celebrado en San Marino, California, esta misma semana, la pareja no ha querido faltar y han aparecido luciendo looks a juego y de lo más estilosos. De hecho, el intérprete de Zack & Cody llevaba un estilismo que bien podría haber vestido Johnny Depp hace dos décadas, cuando tenía su edad. El pelo largo y bigote, dos de las señas de identidad del protagonista de Piratas del Caribe, favorecen sin duda al artista de 30 años.

Por su parte, Ari Fournier se ha vestido de negro, como su chico, y con unos pantalones de raya diplomática para seguir la tendencia de este otoño, sumándole un corsé de encaje para darle el toque sexy. La modelo y Cole Sprouse salen desde hace algo más de un año, y su relación comenzó después de que el actor rompiera definitivamente con su compañera de Riverdale Lili Reinhart en verano de 2020, después de tres años de noviazgo.

Cole Sprouse, de chico Disney a fotógrafo de moda e 'influencer'

El nuevo look de Cole puede que tenga que ver con uno de sus nuevos proyectos, las películas Lisa Frankenstein o Undercover (la última en preproducción). Si bien el protagonista de Riverdale ha querido continuar con su carrera como actor, su hermano gemelo, Dylan, que nació quince minutos antes que él, se tomó un tiempo para reevaluar sus opciones antes de retomar la difícil industria del entretenimiento, emprendiendo negocios y trabajando en otros menesteres. Pero en 2020, por ejemplo, participó en la popular saga After, y este año ha estrenado la película My fake boyfriend.

Ahora tanto Cole como su hermano gemelo salen con modelos. Dylan Sprouse mantiene una relación muy estable con Barbara Palvin desde 2018 y les vimos juntos por última vez en el festival de Venecia este mismo verano, cuando el exactor se mostró de lo más enamorado de su chica en dos alfombras rojas diferentes. Curiosamente, en 2019 la modelo aseguraba que después de un año de relación con el que fuera niño Disney, e incluso viviendo juntos en Los Ángeles, todavía no había conocido a su cuñado. Sin embargo, explicaba que se debía al exigente calendario de rodaje que tenían para Riverdale, que se filma en Vancouver (Canadá).