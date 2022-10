¡Sorpresa! El bautizo del sobrino de Paula Echevarría acaba con una proposición de matrimonio

El pasado domingo, Paula Echevarría disfrutó de una gran celebración en familia: el bautizo de su sobrino Carlos, que es hijo de Mónica, la hermana de Miguel Torres, y el piragüista zamorano Carlos Garrote. Con un vestido verde espectacular y complementos metalizados, la protagonista de Velvet o Gran Reserva fue testigo de una emotiva ceremonia en la que su chico ejerció de padrino. Tampoco faltaron a la fiesta Daniella, la hija que Paula tuvo durante su matrimonio con David Bustamante, y el benjamín de la casa, Miki, que ya tiene un año y medio. Todos disfrutaron de este día tan especial que culminó con una gran sorpresa para todos los invitados: una proposición de matrimonio.

Los padres del recién nacido, que vino al mundo el pasado 19 de julio, se comprometieron en mitad del banquete. El deportista se acercó hasta su novia, hincó la rodilla y sacó del bolsillo una caja con un anillo. La reacción de Mónica fue muy emocionante. Se llevó las manos a la cabeza y rápidamente se fundió en un apasionado beso con su futuro marido. "Que día más bonito vivimos con nuestros familiares y amigos. Gracias a todos los que nos acompañasteis y hacer tan especial el día del bautizo de nuestro hijo. También quería aprovechar el momento para darle una sorpresa a mi futura mujer y pedirle matrimonio. Me dijo que sí. ¡Nos casamos!", dijo el deportista con gran felicidad.

Por ahora esta será la única boda de la familia, ya que Paula y Miguel no intención de dar un paso más en su relación. "La verdad es que no. No nos lo planteamos. Los dos ya pasamos por ello y le damos la importancia justa al matrimonio. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio", afirmó la actriz con rotundidad.

Y aunque se muestre encantada con su sobrino recién nacido, la asturiana tampoco se plantea tener más hijos. "A mí, de pequeña me preguntaban qué quería ser de mayor y yo decía que mamá, porque es algo muy vocacional en mí. Y desde luego ha sido mejor de lo que me imaginaba", declaró en la pasada gala de los Premios Platino, confirmando así lo feliz que estaba con la familia que había formado. Además, según contó Miguel, tienen muy claro que no volverán a ser padres. "No hay ganas, estamos fenomenal así".

A sus 45 años, Paula compagina su trabajo en televisión y publicidad con el cuidado de sus dos hijos. "En casa tengo a una adolescente, que me está diciendo que si puede quedar el sábado con sus amigas, y a un pequeño que dice 'ma-ma-ma-ma' todo el rato", contó entre risas para explicar que la maternidad, además de maravillosa, era agotadora. Afortunadamente, tiene al lado al mejor compañero de vida para conciliar. "Hay días que él tiene que dar más el callo que yo porque yo estoy haciendo otras cosas y otros días es al revés", reconoció.