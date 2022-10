El lado más familiar de Joaquín: de contar chistes en el bar de su tío al amor por sus tres chicas

Loading the player...

Hay pocos jugadores tan carismáticos y queridos por el público en general como Joaquín Sánchez, por lo que no es de extrañar que su último fichaje no tenga tanto que ver con el fútbol, sino con el mundo de la televisión. A punto de estrenar su propio programa, Joaquín, el novato, en el prime time de Antena 3, el futbolista ha decidido dar el paso de sentarse al otro lado y convertirse en el entrevistador, después de haber sido él el entrevistado durante mucho tiempo, consiguiendo meterse al público en el bolsillo en todas sus intervenciones televisivas. Casado desde 2005 con Susana Saborido, y padre de dos hijas: Daniela, (15 años), y Salma, (11 años), para Joaquín Sánchez la familia es uno de los pilares más importantes de su vida. ¿Quieres conocer el lado más personal de Joaquín? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

