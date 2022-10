Las lágrimas de Gonzalo Higuaín en su despedida del fútbol arropado por su mujer y su hija El deportista no ha podido evitar emocionarse al poner punto y final a su laureada trayectoria profesional

Gonzalo Higuaín ha anunciado que se retira del fútbol profesional. El deportista de 34 años ha ofrecido una emocionante rueda de prensa con la que se ha despedido de manera oficial de los terrenos de juego y ha pronunciado un emotivo discurso en el que ha agradecido la labor de todos aquellos que han estado a su lado en esta última etapa permitiendo que se vaya de la profesión con un dulce sabor de boca. "La decisión la tomé y se la comuniqué al club hace 3 o 4 meses, pero yo ya llevaba años pensando en ello. El Inter de Miami me ha devuelto las ganas de jugar al fútbol. Me voy feliz no, lo siguiente. Gracias a todos", ha declarado sin poder contener las lágrimas al ver como una etapa tan bonita se cierra definitivamente.

Un momento de emoción en el que ha encontrado su mejor apoyo: su familia. Si bien es cierto que el delantero lleva una vida personal muy discreta, en esta ocasión tan significativa se ha rodeado de su mujer, la modelo y diseñadora Lara Wechsler (29) y su única hija en común, Alma (4), que se han fundido en sendos abrazos con el 'Pipita' devolviendole la sonrisa, pues ellas siempre son su mayor apoyo y refugio. El propio Higuaín ha definido a madre e hija como "el motor de su vida", puesto que es un hombre de lo más hogareño y sabe que, lejos de los laureles efímeros del éxito deportivo, tiene a su lado gente que le quiere incondicionalmente, porque "su mejor trofeo es el reencuentro en casa con ellas tras cada partido y cada gol".

Aunque la maniquí también es de origen argentino, la pareja comenzó su historia de amor en España, concretamente en la etapa en la que Gonzalo jugaba en el Real Madrid. Desde entonces han sido inseparables recorriendo distintos puntos de la geografía mundial para atender los compromisos profesionales del futbolista. Una dedicación total, en lo bueno y en lo malo, para la que el astro del balón solo tiene palabras de agradecimiento. "Gracias a mi familia tengo una cabeza fuerte, gracias a mi señora salí adelante", expresó en una entrevista para Tyc Sports, cuando la continuidad y futuro de su carrera era algo incierto.

De la misma manera, ha tenido palabras de agradecimiento en este discurso para los otros pilares que han cimentado su camino: sus progenitores, tanto su padre, el también futbolista Jorge Higuaín, que desde niño le ha enseñado a amar todo lo relacionado con el deporte rey y le ha ayudado a perseguir sus sueños con sabios consejos, como a su fallecida madre, que perdió la vida en el año 2021 después de batallar con una dura enfermedad, pero que siempre tiene presente en su recuerdo. Igualmente, ha declarado su cariño por sus tres hermanos: Federico, con el que ha compartido banquillo en este último equipo estadounidense, Nicolás y Laurato.

