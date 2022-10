Se casó en tres ocasiones y tuvo dos hijas: las mujeres de la vida de Jesús Quintero

Jesús Quintero ha fallecido a los 82 años a causa de una afección respiratoria según han confirmado sus familiares. El periodista era considerado uno de los profesionales más famosos de la televisión española y se ganó al público por su peculiar forma de entrevistar que revolucionó por completo el mundo del periodisto. Quintero vivió una vida intensa:se casó tres veces y tuvo dos hijas a las que siempre quiso con locura. Actualmente vivía en la residencia residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, por propia decisión, pero pensaba volver a vivir junto a María -su actual esposa- cuando su salud mejorase.

Jesus Quintero se casó en tres ocasiones: la primera con Ángeles Urrutia en 1992, con quien tuvo a su primera hija, Andrea, con la que compartió profesión y el gusto por la escritura. Andrea estudió Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha ejercido como portavoz de la familia estos últimos años. Años después se caso con la periodista Joana Bonet, a quien concedió su última entrevista hace algo más de un año y con la que tuvo a la que sería su segunda hija, Lola, que estudió Políticas y Sociología en Inglaterra. Aunque mucha gente considera a Joana "la mujer de la vida" del entrevistador, estuvieron hasta 17 años sin hablarse, sin embargo la relación mejoró y en la entrevista, al ser preguntado por el amor, el periodista declaró que "había tenido amores importantes": "Me acuerdo de ti. Porque vivimos juntos, viajamos por todo el mundo. Nos unía la profesión".

Su tercer matrimonio tuvo lugar en 2002, con María, pedagoga de profesión, a través de una ceremonia muy íntima. Ella ha sido con quien ha pasado los últimos años de su vida y con la que ha tenido una jubiliación plácida y sin sobresaltos. Se trasladó con ella en 2018 a su pueblo natal, San Juan del Puerto, y allí vivió sus últimos años con su mujer y su perro Gala, un golden retriever a quien a menudo solía llamar Calma. Aunque, como él mismo confesó a su exmujer Joana Bonet, se consideraba un 'padre imperfecto', adoraba a sus dos hijas y compartía gran parte de su vida con ellas. Jesús vivía trasladó en 2018 a su pueblo natal, San Juan del Puerto, y allí vivia con su actual esposa María y su perro Gala, un golden retriever a quien a menudo solía llamar Calma. En el libro que escribió Jesús Melgar -mano derecha de Quintero durante gran parte de su trayectoría- cuenta anécdotas de su personalidad como que utilizaba sus famosos fulares para ocultar sus arrugas y debido a su coquetería, que era muy supersticioso por lo que nunca viajaba los días 13 de cada mes y que tenía pánico a volar, llegando un día incluso a impedir que un avión despegase de Sevilla por ser de hélice y querer bajarse.

Fallece el periodista Jesús Quintero a los 82 años

El periodista también confesó que no siempre fué el periodismo su primera opción, si no que su principal pasión siempre fue la actuación: "Soy un actor frustrado. Luego acabé en la radio, también a bordo de una roulot con la que recorrimos España. Una furgoneta extravagante y vagamunda. Radio Nacional, La Ser, Televisión Española, Canal Sur, etc. Son tantos sitio. He recorrido este país pueblo a pueblo, río a río. He visto a muchos enrollarse con la fama, la riqueza y el poder. Para mí, no tiene demasiado interés", así lo contaba en la entrevista citada anteriormente. El presentador encadenó varias depresiones seguidas, hasta el punto de que influyó en su trabajo y tuvo que tomar fuerte medicación para poder seguir el ritmo. Además en 2006 sobrevivió a un infarto que, a punto estuvo de ser mortal.

Durante sus últimos años se decía que Jesús Quintero se encontraba dolido y frustrado por no haberse podido despedir de su público como él creía merecerse, además de que se encontraba en medio de varios problemas ecónomicos. En febrero de 2019 el presentador cumplió uno de sus sueños y fundó su propia fundación: La Fundación Jesús Quintero, un centro cultural que se convirtió en un proyecto muy especial a través del cual pretendía levantar un museo-documental en San Juan del Puerto de 2.000 metros cuadrados.