Hablamos con Elia Gonzalo sobre su relación con Emma García: 'Se que está ahí para lo que necesite'

Elia Gonzalo se ha hecho un merecido hueco en la televisión como uno de los rostros más populares de la actualidad, tras cinco años como copresentadora en Viva la Vida, en Telecinco, y como comentarista después de la mesa de sucesos en Espejo Público, en Antena 3. Aunque, lo que no todo el mundo sabe es que esta salmantina a la que el oficio del periodismo le corre por las venas, puede presumir de una amplia carrera a sus espaldas, (ha sido reportera en Españoles sin Fronteras, Madrid Directo, Equipo de Investigación, entre otros muchos programas), y siempre ligada a la actualidad informativa, por lo que ella misma se define como 'una periodista todoterreno'. Han pasado cinco años desde que Elia Gonzalo se colaba en los salones de nuestras casas para contarnos cuál era la actualidad cada fin de semana gracias a su trabajo en Viva la Vida, primero de la mano de Toñi Moreno y después, durante cuatro años, junto a Emma García. ¿Cómo es la vida de Elia desde que se han apagado los focos del plató de Telecinco?, ¿qué relación mantiene con Emma García?... La presentadora se ha sincerado en esta conversación para HOLA.com

VER GALERÍA

Llevábamos años viéndote al frente de la actualidad en ‘Viva la Vida’ en Mediaset , ¿cómo ha sido el salto a Atresmedia?

En esta profesión te acostumbras a que los proyectos empiecen y terminen, o que los proyectos te salgan en una cadena o en otra. Este salto no estaba planteado pero surgió. Nunca había trabajado como colaboradora y me pareció un reto que, por cierto he disfrutado muchísimo. Ahora veremos a ver qué proyecto surge y en qué cadena. Yo siempre escucho todas las propuestas. Es nuestra forma de vida.

¿Cómo ha sido trabajar con Emma García?, ¿la conocías?, ¿os habéis convertido en buenas amigas?

Trabajar con Emma García cuatro años ha sido un aprendizaje brutal. Es una presentadora en mayúsculas que controla todo lo que sucede en el directo y es muy generosa con su equipo, con lo cual, además, te hace sentir muy cómoda en plató. La conocía, como todos, de verla en la tele. Es cierto que ella presentó aquella gala de Miss España en la que yo participé con mi grabadora de estudiante de periodismo, pero no nos conocíamos… Hoy puedo decir que se que está ahí para lo que necesite.

VER GALERÍA

Estar delante de las cámaras todo el día hace que tu exposición sea enorme sumado a la presión del share, la voz del pinganillo… ¿de qué manera consigues relajarte y que eso no te afecte al final de una jornada de trabajo?

Reconozco que me cuesta mucho desconectar porque la realidad es que si te dedicas a la actualidad, las noticias no tienen horario. Así que recurro mucho a la ficción, tanto libros como series. Soy de las que no puede ver la tele en modo espectadora.

Lo peor de trabajar en televisión es…

La inestabilidad

Lo mejor de trabajar en televisión es...

Todo lo demás (por encima de todo: los compañeros que se convierten en amigos y son tu familia de Madrid)

La noticia que más alegría te ha proporcionado dar…¿y la más dura?

Sin duda la vacuna para la covid 19, si hablamos de noticias a nivel general, porque es verdad, que como hago mucho tema social, también me emociona mucho cuándo veo que esos reportajes se traducen en una ayuda real. La noticias más dura no es una noticia en sí, es una cobertura: La de la desaparición de Gabriel, “ el Pescaíto”. Fui la última periodista que entrevisto a los padres en directo aquel sábado, estando Ana Julio delante, y a las pocas horas, a ella la detenían con el cuerpo del pequeño en el maletero. Me tuve que poner delante de la cámara rota de dolor. Recuerdo llorar sin parar durante los videos y tener que recomponerme para seguir informando así, durante cinco horas. Los días posteriores también fueron durísimos.

¿Qué consejo le darías a un alumno de Periodismo?

Que sea consciente de que esto es un oficio en el que se aprende cada día.

Una pregunta incómoda que te hayan hecho en una entrevista

Si prefería a Toñi Moreno o a Emma García

¿Quiénes han sido para ti tus referentes en lo profesional?, ¿y en tu vida personal?

Imposible elegir… aunque sí que puedo confesar que mis reales son jefes que tuve la suerte de encontrarme siendo becaria en Cadena Ser y en Antena 3 Noticias, hicieron que amase este oficio. En mi vida personal, no tengo dudas: mis padres. Me crié en un pueblo dónde, en los noventa , no era habitual educar en valores como la igualdad, la tolerancia, la libertad, el respeto a lo diferente.. y yo tuve la suerte de que ellos me inculcaron todo eso.

VER GALERÍA

¿Cómo es la vida de Elia Gonzalo cuando se apagan los focos?

Muy normal. Aunque mis amigos dicen que soy un alma inquieta, pero eso es porque soy de improvisar mucho.

Un domingo perfecto…

Cualquiera de ahora porque los acabo de recuperar después de ¡cinco años! Trabajar en fin de semana también te enseña eso, que tener tiempo libre a la vez que toda tu gente es un regalo en sí mismo, no se necesita más.

Vemos en tus redes sociales que eres una intrépida viajera… ¿Qué más pasiones tienes?

Buff .. soy de apasionarme con todo, la verdad. Pero sin duda la música es uno de mis motores: bailaba la sintonía de los telediarios con dos años, con cuatro me fasciné con un órgano de iglesia, con seis empecé solfeo, estudié piano y toco la guitarra de oído. Amo la música, es terapéutica.

¿Cómo te gustaría ver a Elia Gonzalo dentro de 20 años?, ¿y cómo crees que será en la realidad?

Me gustaría verme al pie del cañón haciendo lo que mejor se hacer que es comunicar delante de una cámara. La realidad es que tendré 61 años, y si nada cambia , será complicado. Espero que para entonces ver a una mujer de esa edad presentando sea como en Reino Unido o en Francia, allí la sociedad percibe mujeres con experiencia. Y es que, insisto en que esto es un oficio, por lo tanto la edad debería ser un plus a favor y no un hándicap.