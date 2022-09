¡El alma de la fiesta! No te pierdas a Miren Ibarguren como toda una estrella del pop La actriz, con un llamativo look, cantó en el escenario para todos los asistentes el clásico 'Ritmo de la noche'

Los asistentes al estreno en Madrid de la película dirigida por Paco León, Rainbow, se han dirigido después a una espectacular fiesta para disfrutar de las actuaciones de varios artista como Ayax, Samantha Hudson, y la intérprete de SloMo, Chanel, quien ha derrochado talento interpretando el clásico I Wanna Dance With Somebody, de Whitney Houston. Pero, sin duda, si hay alguien que ha tenido un papel destacado fue la actriz Miren Ibarguren, quien, micrófono en mano, se subió al escenario para sorprender a todos cantando muy divertida El ritmo de la noche. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

