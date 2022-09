Guía para no perderte nada de los Premios Billboard 2022 de la Música Latina Los galardones están presentados por Kate del Castillo y Jaime Camil

Este 29 de septiembre el Watsco Center de Miami, Florida (EEUU), se convierte en la sede de los Premios Billboard de la Música Latina 2022, un evento que cuenta con una increíble cantidad de artistas internacionales en el escenario. Los galardones, que han celebrado sus ensayos durante estas semanas previas, están presentados por Kate del Castillo y Jaime Camil y prometen una noche llena de diversión y sorpresas. A pesar de que los cantantes más importantes de la música hispanohablante lo tienen todo preparado para que no les falte detalle, sus seguidores españoles no pueden disfrutar de la celebración hasta la madrugada del 30. Concretamente el directo desde España será retransmitido a partir de las 01:00 horas a través del canal internacional de Telemundo. Además, como ninguna entrega es lo mismo sin alfombra roja, esta noche especial comienza con sus mejores looks frente a las cámaras con una pasarela que se puede ver a partir de las 19:00 en redes sociales.

Alix Aspe, Carlos Adyan, Giselle Blondet,Jessica Carrillo y Rodner Figueroa se encargan de guiar a todos los espectadores por cada uno de los trajes de los invitados, que como la pregala (conducida por Ana Jurka, Andrea Meza y Freddy Lomeli), se pueden ver en directo por Twitter, Telemundo Entretenimiento en YouTube y Telemundo.com a partir de las 19:00 de la tarde hora de Estados Unidos. Muchos de los artistas nominados e invitados han estado dando los últimos toques a los ensayos de las presentaciones hasta el último momento, actuaciones muy esperadas de una ceremonia que empiza a las 20:00. Ambos especiales también se emiten simultáneamente en el canal latinoamericano, en el servicio de streaming Peacock y en la aplicación de Telemundo.

A pesar de que el talento inunda las nominaciones de esta gala, los favoritos que destacan entre todos los artistas son Bad Bunny (23), Karol G (15), Becky G (11), Farruko (11), Rauw Alejandro (10), Aventura (7) y Eslabon Armado (6), que encabezan la lista de los finalistas, Pero no solo eso, en la 29ª edición de los Billboard de la Música Latina se entregan además diversos galardones especiales entre los que se encuentra el primer Premio Billboard Leyenda, que se entrada a José Feliciano, homenajeado y reconocido por una "carrera y personalidad que son más grandes que la vida misma".

Durante esta esperada gala, en la que Rosalía y Enrique Iglesias son el principal ingrediente español (aunque Raphael es uno de los invitados más especiales de la noche), promete una gran fiesta gracias a las actuaciones en directo como la de Los Ángeles Azules junto a Carlos Vives, Maluma, Manuel Turizo, Nicky Jam, Ozuna, Pepe Aguilar, Calibre 50, Camilo, Chayanne, Christina Aguilera, Elvis Crespo, Eslabón Armado, Farruko, Grupo Firme, Piso 21, Tini, Alejandra Guzmán, Pablo López, CNCO y Ángela Aguilar.