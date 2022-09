Sonsoles Ónega y numerosos rostros de la televisión asisten a la boda del colaborador Euprepio Padula

Euprepio Padula, colaborador de televisión, ya se ha dado el 'sí, quiero' con su novio, el periodista asturiano Maikel. Tras más de diez años de relación, la pareja ha vivido uno de los días más especiales junto a familiares y amigos, en uno de los enlaces a los que han acudido multitud de rostros conocidos. La boda de Euprepio y Maikel ha reunido a una larga lista de personalidades del mundo de la televisión en el Museo del Traje de Madrid, entre los que se encontraban Sonsoles Ónega, Carmen Lomana o Nieves Herrero, entre otros. Además, la ceremonia civil ha estado oficiada por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

VER GALERÍA

Todos los asistentes pudieron disfrutar de la gran boda en el emblemático museo de Madrid, donde se ha llevado a cabo la celebración y la posterior fiesta. Hasta allí han acudido numerosos periodistas, políticos e incluso miembros de la judicatura -como el juez Baltasar Garzón, y su pareja, la fiscal en la Audiencia Nacional, Dolores Delgado-, para presenciar el enlace entre el abogado y colaborador de televisión, Euprepio Padula, y su pareja Maikel. Al igual que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, también asistía en solitario al enlace. Entre la larga lista de rostros conocidos se encontraban muchos vinculados a los medios de comunicación como Sonsoles Ónega, que vestía con pantalón palazzo blanco y blusa engalanada negra, o Carmen Lomana, con un vestido aflorado. De hecho, esta última se ha pronunciado sobre la supuesta infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó: "Tiene un panorama muy negro. A mí no me ha extrañado nada. Como empiece a salir todo lo que hay. Lo siento muchísimo. Me da mucha pena porque Tamara ha apostado por él y vamos a ver lo que pasa", decía, apenada por la marquesa de Griñón, añadiendo que en esas situaciones uno se debe sentir "con una sensación de ridículo".

VER GALERÍA

Euprepio Padula, nacido en la región italiana de Puglia, estudió Derecho, pero también es experto en política internacional y liderazgo tanto humano como empresarial. Sus primeros pasos en el mundo profesional fueron a través de IBM, aunque el interés por las personas le llevaron a estudiar Recursos Humanos y Organización Empresarial. En 2005 creó su propia marca y más adelante se especializó en la gestión de las emociones. Desde hace años imparte programas de coaching a altos directivos y políticos. Euprepio Padula combina su actividad empresarial con su faceta de pintor, así como sus colaboraciones en televisión, consagrándose en los últimos años como un reputado comunicador en diferentes medios. Con su pareja Míchel Arroyo llevaba más de diez años saliendo, por lo que ambos han dado un paso de gigante con la boda para afianzar su relación.

VER GALERÍA

La lista de invitados vip

Además del nuevo rostro de Antena 3, Sonsoles Ónega, y Carmen Lomana, también han acudido personalidades como Rappel, Nieves Herrero con su marido Guillermo Mercado, Rosa Villacastín, Manuel Campo Vidal con su mujer María Rey, Cristina Villanueva, Ismael Beiro -ganador de la primera edición de Gran Hermano-, o el actor Raúl Sénder, son algunas de las caras más conocidas que quisieron acompañar a los novios en en el día tan especial de su boda.

VER GALERÍA

Cristina Cifuentes

Uno de los rostros conocidos ha sido el de Cristina Cifuentes, que ha acudido al enlace sin acompañante y con un colorido vestido a juego con su bolso fucsia.

VER GALERÍA

Rappel

Un muy buen amigo de Euprepio Padula es Rappel, quien no ha querido perderse el emotivo enlace oficiado por José Luis Martínez-Almeida.

VER GALERÍA

Nieves Herrero y Guillermo Mercado

La periodista Nieves Herrero ha llegado a la ceremonia del brazo de su marido Guillermo Mercado, con un vestido largo en azul satinado y un chal rosa para hacer contraste de colores. Hace unas semanas eran ellos quienes celebraban su noveno aniversario de casados.

VER GALERÍA

Cristina Villanueva

Otra de las caras del mundo de la televisión que también ha asistido al evento ha sido la periodista Cristina Villanueva, de LaSexta. Ella tampoco ha querido perderse la boda de sus dos amigos.

VER GALERÍA

Manuel Campo Vidal y María Rey

Una de las parejas, también periodistas, que han ido al enlace han sido Manuel Campo Vidal junto a su esposa María Rey, quienes llevan más de 20 años de casados, concretamente desde 1998.

VER GALERÍA

Raúl Sénder

El actor y cómico Raúl Sénder, conocido por películas como Pon un hombre en tu vida (1996), ha sido otro que también estaba dentro de la larga lista de invitados vip.

VER GALERÍA

Cristina Fernández

La periodista Cristina Fernández tampoco se ha querido perder el enlace y ha acudido con un vestido largo en tono morado, con grandes lunares negros y escote halter.

VER GALERÍA

Rosa Villacastín

La periodista Rosa Villacastín posaba para los fotógrafos con un conjunto de color negro de estampado floral.

VER GALERÍA

Ismael Beiro

Además, ha destacado la presencia de Ismael Beiro, el recordado ganador de la primera edición de Gran Hermano -un hecho que le convirtió en una de las personas más populares del país-, con su pareja.