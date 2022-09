'¡Bienvenido José Luis!', Cristina Alarcón da a luz a su segundo hijo

Cristina Alarcón ha sido madre por segunda vez. La actriz ha compartido la feliz noticia a través de sus perfiles sociales con una tierna imagen en blanco y negro desde el hospital en la que su pequeño bebé aparece plácidamente dormido en sus brazos. "Bienvenido mi amor. Os presentamos al peque de la casa". Un texto en el que ha tenido unas palabras de especial agradecimiento a todo el equipo médico que ha hecho posible que el niño llegue al mundo con total seguridad: "Ha sido un parto increíble, entré al hospital a las 15.30 de esta tarde y a las 16.26, menos de un hora más tarde, tenía a mi pequeño José Luis en brazos. El parto ha sido muy especial, gracias a la doctora Alexandra Henriquez he conseguido hacerlo como quería, sin epidural, a su ritmo, con esfuerzo, pero partícipe de todo lo que estaba pasando, sin ella no lo hubiera conseguido. Por eso mil veces gracias, por el cariño, empatía y fuerza que me has transmitido en los momentos de mayor flaqueza".

De la misma manera, ha dedicado unas palabras a su esposo, el también actor José Luis García Pérez, por ser siempre su mejor apoyo. "Evidentemente tampoco hubiera sido posible sin el motor que le da empuje a mi ser... mi compañero, mi marido, mi mitad, el papi de los 2 seres que son mi vida entera, el amor de mis días y mis segundos, mi todo. Amor ya tenemos en nuestros brazos estos 3 kilos que representan lo que somos. Lo que nos amamos y lo que estamos construyendo juntos. Bienvenido pequeño amor de mi vida, Pepelui", un diminutivo cariñoso con el que a buen seguro se van a dirigir al benjamín de su hogar para diferenciarlo de su progenitor con el que comparte nombre.

Quién les estará esperando con los brazos abiertos es Paco, su primogénito que tan solo tiene 3 años y que va a asumir las responsabilidades propias de un hermano mayor. El niño es de naturaleza cariñosa y ha estado muy involucrado en el crecimiento de su hermanito, buena muestra de ello es que durante los 9 meses que ha durado el embarazo de su mamá, incluso ha llegado a acudir a las revisiones para ver la evolución de José Luis Jr a través de las ecografías, por lo que con toda seguridad estará encantado de ver su carita por primera vez en persona y hacerle partícipe de todos sus juegos y travesuras en cuanto sea posible.

Sin duda, la pareja de artistas pone así el broche de oro a su bonita historia de amor. Cabe recordar que ambos formalizaron su noviazgo pasando por el altar en septiembre de 2017 en una ceremonia celebrada en Granada, tierra natal de la novia. Una boda emotiva marcada por la felicidad de los enamorados y que estuvo oficiada por el artista Álex O'Dogherty.

