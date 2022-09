Diego Osorio llora la muerte de su madre en una emotiva carta

Diego Osorio atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, ha sido él mismo quien lo ha confesado en su perfil público esta mañana, anunciando el triste fallecimiento de su madre, Gloria Nicolás-Correa Barragán, un pilar fundamental en su vida que hoy despide rescatando una de sus más íntimas imágenes de niño a la que acompaña con una emotiva carta: “se ha ido, pero su amor nunca se irá, y yo me quedo encontrando nuevas formas de amarla.” Roto de dolor, el empresario explica cómo se siente tras este duro adiós que llega a su vida 25 años después de perder a su padre, Miguel Osorio y Díez de Rivera, fallecido en 1997, cuando Diego contaba 13 años.

VER GALERÍA

“El dolor es el precio que pagamos por el amor, y mi renta acaba de subir” reconoce al empezar su despedida y continúa: “Ese precio se debe todos los días y de una manera triste, lo pago con gusto” reconoce al dar a conocer la noticia públicamente. Ha sido un duro golpe para toda la familia, él y sus cuatro hermanos, acaban de quedarse huérfanos. El también modelo no da detalles sobre los motivos del fallecimiento de la que fuera esposa del conde de Corzana, que fue despedida por su círculo más íntimo hace unos días en la parroquia de San Agustín en Madrid.

VER GALERÍA

En su texto, lleno de emoción, Diego explica la gran complicidad que compartía con su progenitora: “Las madres nos aman de una manera que creemos que debería durar para siempre, al menos la mía lo hizo. Un tipo de amor que hace que todo sea un poco mejor, especialmente cuando hay problemas y en mi caso eso pasaba mucho” y aunque muy abatido, se muestra positivo y decidido a seguir adelante: “Ahora ella se ha ido, pero su amor nunca se irá, y yo me quedo encontrando nuevas formas de amarla. No era perfecta pero era mi madre y por eso le estaré eternamente agradecido y hasta que pueda decírselo de nuevo en la cara en el camino. Gracias y te amo madre.” El joven recurre a una conocida cita del reconocido poeta chileno Pablo Neruda para finalizar esta tierna misiva de despedida a su madre: “Si nada nos salva de la muerte, al menos el amor debe salvarnos de la vida”, con la que finaliza su conmovedora carta.

VER GALERÍA

Las muestras de apoyo y condolencia a la familia no se han hecho esperar, su actual pareja, la esquiadora olímpica Lindsey Vonn, con la que sale desde hace un año, tal y como confirmó la revista ¡Hola!, entiende muy bien su dolor. La deportista, Premio Princesa de Asturias 2019, acaba de perder a su madre a causa de la esclerosis lateral amiotrófica. Hace pocos días pudimos verles juntos disfrutando de los partidos del US Open, tras confesar ella que "El duelo no es sencillo. La tristeza viene en oleadas como el océano pero también puede venir como un tsunami y ahogarme. Este será un viaje largo y en el que desearía no estar, pero todavía estoy agradecido por muchas cosas".

-El aristócrata español que vivió los Oscar como una estrella de Hollywood más

También la modelo Helena Christensen, el torero Gonzalo Caballero o la actriz Alejandra Onieva le han mandado cálidos mensajes de apoyo en los que confirman la gran conexión que había entre madre e hijo y le transmiten todo su amor. Establecido en Estados Unidos, tras despedir a su madre ahora Diego deberá regresar allí continuar con sus negocios en el país, entre los que se encuentra su propia marca de tequila, Lobos 1707, que ha creado junto a socios como la estrella de la NBA LeBron James, el cantante Bono y el actor Arnold Schwarzenegger; y en homenaje a uno de sus antepasados, el virrey Diego Osorio, que en el siglo XVIII llevaba barriles de bodegas de España a México.

VER GALERÍA

-¡Un plan familiar lleno de ritmo! Los Osorio no se pierden el concierto de U2 en Madrid