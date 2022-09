El robo en la casa de Paris Hilton o Lindsay Lohan y la primera serie de Daniel Sánchez Arévalo: lo nuevo de Netflix

Esta semana los estrenos de Netflix vienen repletos de historias de amor, amistad, curiosidades y acción. Toma buena nota porque regresa Daniel Sánchez Arévalo (creador de Primos y La gran familia española) con Las últimas de la fila, un drama muy sugerente sobre un grupo de amigas que pondrán a prueba el valor de la amistad. Pero sin duda es una semana repleta de propuestas románticas: Solo por amor y Secretos, mentiras, pasiones y jazz nos pondrán los pelos de punta mostrando amores imposibles y la lucha constante por conseguir los sueños.

Solo por amor (Serie romántica)

Deusa y Tadeu son una pareja de enamorados que tienen un tercer amor: la música, por lo que deciden montar un grupo junto a otros amigos y probar suerte en el mercado musical. No les va nada mal, se hacen llamar Só se for por amor (en castellano ‘sólo si es por amor’) y este nombre es todo una declaración de intenciones, pues sólo pretenden pasarlo bien y estar juntos haciendo lo que más les gusta. Sin embargo el conflicto llega cuando una discográfica se fija en Deusa y le extiende un contrato para cantar en solitario, una oferta que no puede rechazar. Entonces el grupo empieza a hacer aguas y Tadeu decide buscar a una nueva cantante, Eva. Desde ese momento se genera un triángulo amoroso que pondrá muy difícil la supervivencia de la pareja. Si ves esta serie en maratón y quieres seguir con una trama musical muy similar te recomendamos Begin again, un largometraje de 2014 protagonizado por Keira Knightley y Mark Ruffalo que se asemeja mucho, y que puedes ver en Movistar+.

Wanna Marchi: La telestafadora de Italia (Serie documental)

Si recuerdas los programas de teletienda o de concursos telefónicos de las madrugadas de antaño, debes multiplicarlo por mil para imaginarte cómo era la televisión italiana en los 80 y 90. El número de cadenas locales era inmenso, y en ellas no paraban de emitirse teletiendas de lo más variopintas a cualquier hora del día, no sólo de madrugada. Por eso era extraño que alguna de estas señales de televisión se convirtiera en un caldo de cultivo para alguien con el suficiente carisma y ganas de ir más allá para convertirse en un fenómeno televisivo, sin embargo la historia de esta serie documental sobre Wanna Marchi no cuenta el éxito de una vendedora sino las estafas y manipulación de una leyenda de la televisión italiana.

Hoy en día Wanna Marchi tiene 80 años, pero empezó a hacerse popular en Italia cuando tenía 50, su increíble forma de conectar con la audiencia hacía que una crema fabricada a base de supuestas algas milagrosas para bajar de peso se convirtiera en un fenómeno social. Su estilo era estridente, gritaba mucho, decía expresiones que en ocasiones podrían resultar soeces o demasiado socarronas, y sin embargo esa era su forma de llamar la atención, una vez que el público la escuchaba no podían dejar de comprar cualquier cosa. Por eso, Wanna Marchi se convirtió en lo más parecido a una telepredicadora, pero sin ningún ideario religioso, sino más bien basándose en la superstición, pasó de las cremas de belleza a los amuletos y al esoterismo más evidente: conseguir tener buena suerte realizando una llamada a su programa, que te toque la lotería o deshacerte del mal de ojo. Se calcula que hubo 250.000 estafados por Marchi hasta que en 2002 la policía entró en su domicilio con una orden de arresto.

Los Bling Ring desvalijan Hollywood (Serie documental)

En 2013 Sofía Coppola se detuvo a retratar los robos que un grupo de jóvenes perpetraron en las casas más lujosas de Hollywood, el film (que está disponible en Apple TV+) está protagonizado por Emma Watson y ha contado con la participación de Paris Hilton, Lindsay Lohan y Kristen Dunst relatando su testimonio en primera persona, pues en 2009 habían sufrido robos en sus domicilios de Los Angeles. Los ladrones rastreaban las agendas de las celebrities, simplemente navegando en Internet se puede saber a qué fiesta acudirán o en qué país están rodando su última película, y así cuando saben a ciencia cierta que la casa está desocupada se camuflan hasta burlar la seguridad y robar toda clase de objetos personales, especialmente ropa de gran valor pero no tanto para ser vendida sino para usarla como trofeo.

Esta es la historia que ahora nos refresca Netflix en una serie documental donde analiza el caso real que sorprendió a Hollywood y que tanto llamó la atención de Sofia Coppola, dando voz tanto a las víctimas afectadas entre las que prestan declaración Paris Hilton y Lindsay Lohan, como a los intrusos que accedieron a sus mansiones, y se centra también en constatar que no se trataban de hurtos al uso con fines económicos, sino que había un afán de protagonismo en la banda de jóvenes, que además de traspasar la ley contra personajes públicos deseaban formar parte de esa misma fama, lo que convierte a este documental true-crime de Netflix en una ‘rara avis’ pues el caso se torna más surrealista por momentos al hacer patente que todos y cada uno de los implicados en esta investigación se prestan a exhibirse para conseguir popularidad, incluso los abogados de los acusados.

Las de la última fila (Largometraje thriller)

Por fin llega uno de los estrenos más esperados de esta temporada, se trata de la primera serie de Daniel Sánchez Arévalo, el guionista y director que nos trajo Primos, La gran familia española y Gordos. En esta nueva ocasión nos ofrece una historia sobre un grupo de amigas que emprenden un viaje. Como todos los años se dan cita en verano para pasar una semana juntas, sin embargo esta vez será especial. Una de ellas ha sido diagnosticada con cáncer y está en pleno proceso de quimioterapia, lo que hará que este grupo de treintañeras pase una semana de escapada muy especial. Se trata de una serie que evoca el estilo de Sánchez Arévalo en lo referente a los valores de la amistad y a los vínculos familiares o de hermandad, como en Primos, el compromiso y el apoyo entre quienes consideramos miembros de nuestra tribu se expone como máximo pilar del amor por nuestros amigos.

Lou (Largometraje thriller)

Cada vez llegan más historias que ahondan en casos reales de secuestros de niños o adolescentes en Estados Unidos, como muchos de los true-crimes estrenados recientemente tanto en Netflix como en Disney+: La chica de la foto, He matado a mi padre o Cautivando a la audiencia, en los que los secuestradores pretenden criar a sus víctimas como hijos, obviando su pasado. Ahora tenemos la oportunidad de adentrarnos en un largometraje de ficción protagonizado por Allison Janney (Juno, El ala oeste de la Casa Blanca) y Jurnee Smollett (Lovecraft Country) que nos plantea un secuestro fortuito durante una intensa tormenta. Sin embargo la película no se centra ni en la niña secuestrada ni en su madre, sino en Lou, una vecina de 60 años que se armará hasta los dientes para hacer justicia. Lou está interpretada por Allison Janney, la ganadora de un Oscar por I, Tonya, y en esta ocasión hace un alarde interpretativo al más alto nivel aunando profundidad y acción.

Secretos, mentiras, pasiones y jazz (Largometraje drama romántico)

Estamos ante un largometraje que retrata un amor épico a lo largo de más de cuarenta años, desde 1940 hasta bien entrada la década de los 80. El jazz y el blues adornan esta historia que está destinada a mostrarnos un amor imposible en el que Bayou, un aspirante a cantante afrodescendiente, deja su pueblo natal para encontrar la fama y acaba conociendo a una mujer casada que oculta un secreto muy difícil de confesar en los años 40, ella también tiene ascendencia negra pero nadie lo sabe, y su propio marido forma parte del KKK. Además, el grupo de supremacistas blancos se cruzan con Bayou y tratarán de darle caza. Estamos ante una película que nos sumergirá en el pasado, presente y futuro de un amor imposible y de una América donde no faltará la buena música.

