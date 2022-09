Así vivió Cristina Pedroche la gran noche de su marido, David Muñoz, con declaración de amor incluida

Loading the player...

David Muñoz ha conseguido un nuevo e importantísimo logro en su carrera. Por segundo año consecutivo, ha sido nombrado mejor cocinero en los premios The Best Chef Awards, que este año se han entregado en Madrid, concretamente en el Palacio de Cibeles, que acogió la gala de entrega de los galardones. En una noche tan importante para David no podía faltar su mujer, Cristina Pedroche, quien ha compartido algunos vídeos y fotografías mostrando cómo vivió ella la velada entre emoción y nervios. Demostró que es el mayor apoyo del chef y él, por su parte, le dedicó unas bonitas palabras en su discurso al recoger su reconocimiento. Dale al play y no te lo pierdas.

-La aventura mexicana de Cristina Pedroche entre cocodrilos, ¡no te pierdas su cara de miedo!