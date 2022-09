Chenoa cuenta cómo ha sido su primer verano tras su boda y dedica unas bonitas palabras a Elena Tablada

Loading the player...

La suya fue una de las bodas más esperadas del año, y ahora acaban de finalizar su primer verano como casados. Chenoa y Miguel Sánchez Encinas pronto celebrarán tres meses como marido y mujer y la cantante ha hecho balance de este tiempo tras su enlace, asegurando que su chico es su "compañero de viaje perfecto". "Cuando él va, yo vengo y voy donde me diga", ha bromeado, haciendo un guiño a su famosa canción. Y no solo le ha dedicado buenas palabras a él: también ha hablado sobre Elena Tablada, demostrando, una vez más, que no existe nada de tensión entre ellas. Dale al play y no te lo pierdas.

