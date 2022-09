Jaydy Michel y Rafa Márquez han encontrado ya casa en Barcelona

Jaydy Michel ya tiene todo listo para mudarse a Barcelona junto a su marido Rafa Márquez, que esta temporada acaba de estrenarse en su nuevo cargo como entrenador de la filial del Barça y ya está entrenando en la ciudad condal. Ilusionada con el comienzo de esta nueva etapa, que llega dos años después de mudarse a España, la modelo nos revela que ya han encontrado casa y está a punto de hacer las maletas junto a su hijo Leonardo para asentarse junto al jugador: “Ya hemos encontrado casa y estamos a punto de mudarnos”.

Una nueva mudanza, dos años después de trasladarse a nuestro país, que como Jaydy confiesa, no se sabe si será definitiva: “No sé si será definitiva porque en el mundo del fútbol nunca se sabe”. Para la modelo, que no ha dudado nunca en hacer las maletas para seguir a su marido allá donde le lleva su carrera profesional, ésta “Es una forma de conocer más las ciudades, de vivir la cultura más tiempo y conocer los lugares más que cuando vas de vacaciones pero las mudanzas son algo pesado. Me han tocado varias pero no me importa, lo importante es estar juntos”.

La modelo confía en que el pequeño Leonardo, que acaba de cumplir seis años, se adapte bien al cambio: “Es tan pequeño que no va a notar tanto el cambio, para los niños lo importante es que estén sus padres presentes y además tiene a sus hermanos mayores que le cuidan”. Manuela, la hija que la modelo tuvo con Alejandro Sanz, “está ya muy mayor y se dirige sola”, según confiesa la mexicana, a la que ayer pudimos ver disfrutando del estreno del nuevo musical de Nacho Cano, Malinche, junto a numerosos rostros conocidos entre los que también se encontraban Mar Torres, Mónica Martín Luque, Jacqueline de la Vega, Paloma Segrelles, Joaquín Prat, Carlos Latre y Vania Millán.

Asentada en Barcelona, Jaydy Michel nos asegura que podrá compaginar sus compromisos profesionales “sin problema”. Su prioridad ahora es la familia y conseguir que todos estén juntos “Es importante la estabilidad para todos”, revela. Rafa Márquez fue presentado oficialmente el pasado mes de julio como entrenador del Barça Atlètic, filial del FC Barcelona, donde el jugador mexicano desarrolló su carrera entre 2003 y 2010. Un año después de salir del club blaugrana se casó con la modelo, que ha congeniado a la perfección con los otros dos hijos del deportista, Rafaela y Santiago, fruto de su anterior relación con la actriz Mexicana Adriana Lavat.

La pareja está viviendo una de sus etapas más felices tras asentarse en España. Anteriormente han vivido en Nueva York, Italia y México, país natal de ambos, donde llegó al mundo su único hijo en común. Sin embargo, España les ha dado una gran estabilidad y les ha llenado de alegría. "Adoro este país porque me ha dado muchas alegrías; llegué con diecinueve años y, a partir de ahí, el proceso de aprendizaje fue maravilloso", decía la modelo en una de sus últimas entrevistas en ¡HOLA!