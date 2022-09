NOVEDADES DE NETFLIX Mientras regresa 'The Crown', llega otra serie histórica con Isabel de Baviera (la emperatriz 'Sissi') como protagonista Descubriremos la vida de ‘Sissi’, marcada primero por su gran belleza y caída después en desgracia

Las primeras imágenes que hemos podido ver de La Emperatriz, la nueva serie que prepara Netflix y que el 29 de septiembre podremos descubrir, no dejan lugar a dudas sobre que estamos ante una producción que no ha escatimado en detalles para recrear la Viena imperial de mediados del siglo XIX. Con todo lujo de vestuarios, palacios y recreaciones, muestra la vida de Isabel de Baviera con un estilo narrativo muy similar a ‘The Crown’, incluso con un parecido muy evidente en su forma de contar las cosas, lo que nos hace pensar que, a la espera de la ansiada quinta temporada sobre los Windsor (que nos llevará a los años 90 y 2000), tendremos un fiel sustituto para abrir nuestra curiosidad sobre otra familia real, en este caso los Wittelsbach, y más concretamente sobre el periodo de Isabel de Baviera.

VER GALERÍA

Mucho había tardado Netflix en caer en la cuenta del atractivo histórico de la vida de la que fue Emperatriz consorte de Austria, sin duda una de las figuras más sugerentes de la realeza europea. Su belleza fue el sello que muchos no pudieron obviar, y esa apariencia física encantadora y luminosa no se le escapó ni a la prensa de la época ni a las crónicas de palacio. Fue pionera, eso sí, en utilizar máscaras faciales, aunque también impuso métodos algo más llamativos como lavarse el pelo con coñac, beber al día hasta cinco claras de huevo o bañarse con leche de cabra. Al margen de estas excentricidades, fue conocida por su personalidad rebelde y por su interés por la cultura y las artes, lo que le convirtió en una mujer muy adelantada a la época que le tocó vivir.

VER GALERÍA

Con solo 17 años se casó por amor con su primo, el emperador Franz Joseph y se convirtió en emperatriz de Austria y reina de Hungría bajo el influjo de un enamoramiento que hizo cambiar los planes matrimoniales del emperador y poner patas arriba la estratégica dinástica de su suegra. Por ese motivo, la vida en Viena no era fácil para la joven emperatriz, la archiduquesa Sophie trató de sabotear en lo posible en enlace y una vez en Viena nunca llegó a digerir que Isabel se convirtiera en emperatriz consorte, pues tampoco aprobaba la personalidad curiosa e implicada de la joven.

VER GALERÍA

La situación en palacio se agravó tras la muerte de su primera hija con solo dos años, fallecimiento que su suegra achacó a la irresponsabilidad de Isabel, pues ésta quiso viajar a Hungría con la pequeña princesa de dos años contra el criterio de la abuela, y con tan mala suerte de que en el viaje la niña contrajo tifus y no logró superar las altas fiebres, falleciendo ese mismo año. Tras esta desgracia, Isabel cayó en una honda depresión que su suegra aprovechó para usar en su contra y así desacreditarla, de esta manera consiguió que Isabel se viera apartada de la crianza del resto de sus descendientes.

VER GALERÍA

Años después la muerte asoló también a su único hijo barón, el príncipe Rudolph, que falleció con 30 años en un acto de suicidio coordinado con su amante, la baronesa María Vetsera, ambos se quitaron la vida aunque diversas teorías apuntan a que, mientras es cierto que Rudolph padecía prpofundos transtornos psicológicos producidos por la severidad de su infancia y la estricta disdiplina militar bajo la que fue educado, tal vez hubo una conspiración para acabar con su vida y evitar que asceniera al trono. En todo caso, tras la muerte de su hijo, la emperatriz jamás abandonó el negro en su vestimenta y prohibió volver a ser retratada.

VER GALERÍA

No es de extrañar que las tres películas que rodó en los años 50 Romy Schneider sobre ‘Sissi’ hayan pasado a la historia como clásicos (por cierto, están todas en Disney+), pues todo lo que rodeó a la vida de quien fue Emperatriz de Austria y Reina de Hungría (entre otros títulos ) no dio respiro a sus biógrafos. Una vida marcada primero por su belleza y después por el tormento que supusieron los acontecimientos dramáticos que le tocó vivir, hasta el punto de que ella misma creyó estar bajo el influjo de una maldición, así hasta el día de su muerte en un trágico asesinato que, según parece, ella misma predijo a una de sus ayudantes de cámara al despertarse aquella mañana.