¿Cómo han vivido La Mostra las parejas de Penélope Cruz, Botto y Tosar? Una de ellas terminó en las aguas del Gran Canal

Penélope Cruz, Luis Tosar y Juan Diego Botto acaban de vivir un día muy importante para los tres al presentar en el Festival de Venecia, la película En los márgenes, única cinta española del certámen y candidata a la Mejor Película de la sección paralela Orizzonti. Además, el film protagonizado por Penélope Cruz y Luis Tosar, supone el debut como director de Juan Diego Botto. Por todo ello no es de extrañar que un día tan emocionante como este no quisieran perdérselo sus respectivas parejas: Javier Bardem, Olga Rodriguez (coguionista de la película y pareja desde hace 14 años de Juan Diego Botto) y María Luisa Mayol, (pareja de Luis Tosar y madre de sus dos hijos: León y Luana, de 6 y 2 años respectivamente). Lo que no se podían imaginar es que uno de ellos acabaría en el agua al caer en uno de los canales de la ciudad. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play!

