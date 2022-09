Vikika, amiga de Cristina Pedroche e 'influencer fitness', ha sido mamá

Vikika, una de las influencer fitness más seguidas de nuestro país y gran amiga de Cristina Pedroche, se ha convertido en mamá por primera vez y ella misma ha sido la encargada de publicar varias fotografías de la buena nueva mientras todavía está ingresada en el hospital. "No tenemos palabras suficientes para explicar lo que hemos sentido hoy 4 de septiembre. Esto te transforma. Eres el amor de nuestras vidas. Javier Menéndez y yo le hemos sacado directamente con nuestras manos, y ha sido increíble. Ingresamos anoche a las 3:00h y teníamos a Ian con nosotros a las 15:00h con parto natural, ha pesado 3,670 kg, me siento tan afortunada…", ha escrito la deportista, quien además no se ha olvidado de agradecer a todos los que han estado pendientes de ella y al equipo médico que le ha asistido durante el parto por hacerle "sentir tan bien, tan acompañada en todo momento". "Qué suerte la nuestra", ha añadido.

Vikika no ha querido dejar pasar el momento para animar a todos sus seguidores para que comiencen entrenando en septiembre, un momento "perfecto para empezar retos" fitness y volver a cuidarse tras el verano. Pero además, la influencer ha confesado que "nunca" ha estado "tan cansada, ni tan orgullosa, ni tan pletórica", tras dar a luz a su "babbyvikiko". Muy feliz con la llegada de su primer bebé, la experta en deporte no ha dudado tampoco durante estos meses embarazo en hacer también partícipes a sus fans través de su cuenta de todo el preceso que ha ido viviendo, de sus rutinas para no coger más kilos de los permitidos, de los trucos para mejorar el ánimo, cómo comer más saludable y muchísimos más consejos para otros futuras madres.

Con una fotografía en la que puede verse que no ha perdido nada de forma que sus bíceps siguen igual de fuertes que siempre, Vikika además ha confesado uno de los quehaceres maternales que solo puede hacer ella y que le encantaría que también pudiera realizar el padre de su hijo: dar el pecho. "Ojalá él también tuviera leche para compartir la tarea", ha escrito la amiga de Cristina Pedroche junto a una instantánea en la que el bebé está tumbado sobre su padre.

Como tiene acostumbrados a todos sus seguidores, la deportista también ha querido enseñar su cuerpo después de dar a luz con una imagen en el espejo de la habitación de hospital. "Dos horas después de parir, me pude levantar y darme una duchita de piernas para abajo (no me apetecía entera). Me miré al espejo… ¿cómo es posible este milagro? La cabeza de Ian era muy grande y tuve que empujar muchísimo, nunca he empujado con tantas fuerzas", ha explicado Vikika, que además ha revelado que pudo ver todo el nacimiento a través de un espejo que le pusieron enfrente. "Nunca he sentido tanto miedo y garra al mismo tiempo. Sentir que nada te importa más que sacarle de ahí empujando… Se me saltan las lágrimas. Gracias cuerpo por permitirme hacer todo esto. Te amo", ha concluido.