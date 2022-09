Multitudinario concierto en Wembley, Londres El hijo de Taylor Hawkings, de 16 años, emociona a la batería en el tributo a su padre de The Foo Fighters El que fuera batería del grupo falleció el pasado mes de marzo en Colombia

El pasado mes de marzo, Taylor Hawkins, batería del grupo Foo Fighters fallecía a los 50 años junto antes de un concierto en Bogotá (Colombia). Tras el desagradable suceso, la banda decidió cancelar inmediatamente la gira (que pasaba por españa) hasta anoche, que ofrecieron uno de los dos conciertos previstos para homenajear al batería. El espectáculo tuvo lugar en el mítico estadio Wembley de Londres, que estaba repleto de gente. El show estuvo lleno de momentos inolvidables y participaron estrellas de la talla de Paul McCartney, Liam Gallager o Lars Ulrich, pero sin duda hubo un invitado especial que consiguió emocionar a todo el público: Shane Hawkins, el hijo de Taylor que con tan solo 16 años se subió al escenario para tocar el mismo instrumento que su padre junto al resto de la banda.

A mitad del concierto, Dave Grohl, vocalista del grupo, dio paso al adolescente con las siguientes palabras: “Tenemos un baterista más que vendrá y tocará con nosotros esta noche. No creo que hayan visto a nadie tocar la batería como él”. Segundos después aparecía el joven y realizaba una magnifica interpretación de uno de los temas mas conocidos de la banda, My Hero, emocionando tanto a los propios músicos como a todo el público, demostrando que sin duda alguna, había sacado el talento musical de su padre. Shane es el mayor de los tres hijos que tuvo Hawkins con su pareja Alison, con quien se casó en 2005. Tiene dos hermanas más: Anabelle, de 13 años y Everleigh de ocho. Fue uno de los momentos más especiales de la noche, que finalizó con todo el estadio en pie aplaudiendo y vitoreando al niño.

Este no fue el único momento emotivo de la noche y es que Grohl, que consideraba a Taylor un hermano, estuvo controlando las lágrimas prácticamente durante toda la noche. Cuando interpretaron ‘Times Like These’, tuvieron que parar en medio de la canción porque tanto él como el resto de miembros de la banda no pudieron contener la emoción: “En momentos como este aprendes a amar de nuevo”, dijo. Durante el show, que duró nada más y nada menos que seis horas, el cantante quiso recordar lo buena persona que era el batería: “Estamos aquí para celebrar la música, la vida y el amor a Taylor. Él estaba siempre haciéndote sonreír. Nadie reía, bailaba y cantaba como él. Estoy seguro de que sentisteis lo mismo todos vosotros que lo admirasteis desde lejos. Así que hoy vamos a cantar, bailar, reír, llorar y gritar. Vamos a hacer algo de jodido ruido para que Taylor pueda escucharnos”.

Respecto al fallecimiento de Hawkins, un informe de toxicología localizó diez sustancias en su cuerpo pero los investigadores nunca determinaron que la mezcla de estas sustancias fuera la causa de la muerte del músico. El suceso causó un gran impacto en el mundo de la música ya que era considerado como uno de los mejores baterías del panorama actual del rock. Ahora, Foo Fighters parece haber vuelto al ruedo para homenajear a su compañero y amigo, y tras el éxito del concierto en Londres realizarán un segundo el 27 de septiembre en The Kia Forum en Los Ángeles.