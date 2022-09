Así es Eli Meyer, el hijo de una leyenda de Hollywood que ha enamorado a Stella Banderas

Stella Banderas y Eli Meyer salen desde 2019, y aunque recientemente su relación ha dado un giro al vivir gran parte del año separados, la pareja ha podido disfrutar de un verano de vacaciones en Europa tal y como se ha podido ver en la revista ¡HOLA! Pero... ¿quién es él? Eli es hijo del segundo matrimonio de Ron Meyer, uno de los hombres más influyentes de Hollywood tras haber creado la empresa de representación que encumbró las carreras de Meryl Streep o Tom Cruise, entre otros. Su madre es Kelly Chapman, cofundadora del fondo para la investigación contra el cáncer en mujeres, aunque la pareja está separada desde 2018.

Su vida familiar

Eli tiene 25 años y es el pequeño de cuatro hermanos. También es el único chico, pero eso no le impide tener una buenísima relación con Jennifer (diseñadora de joyas que estuvo casada con Tobey Maguire), Sarah (productora y emprendedora que tiene una empresa que comercializa caviar) y Carson (exactriz, doula y empresaria cosmética). Las dos primeras son fruto del primer matrimonio de su padre con Ellen Meyer en 1975, por lo que existe una importante diferencia de edad, pero son habituales las muestras públicas de cariño por su parte y el novio de Stella Banderas ejerce a menudo de tío orgulloso con los hijos de las tres.

Trabaja en el mundo del cine

Como Stella Banderas, Eli trabaja en el mundo audiovisual tras haber estudiado cine en la Universidad del Sur de California. En particular tiene un puesto en Netflix, en la sección de producción de películas originales que ha producido éxitos como The Gray Man (actualmente en cines) o la oscarizada Mank, tras haber pasado por varias productoras como Silver's Pictures (en donde su hermana Sarah es encargada de desarrollo) y Concept Arts Inc. Aunque también se ha sumergido en el mundo de los influencers, llegando a crear su propia empresa para poner en contacto a los creadores de contenido con sus posibles contratantes.

Stella Banderas y Eli Meyer hicieron su primera aparición juntos en 2019 y poco después les vimos la alfombra roja en los premios Oscar, pero el yerno de Antonio Banderas ya había estado el año anterior en la velada más popular de Hollywood. Una muestra de que la familia de estrellas de la joven storyteller (como ella misma se identifica) no intimida en absoluto a su novio, que ha crecido rodeado de leyendas del cine. Curiosamente, el actor de El Zorro había sido miembro de la agencia Creative Artists (CAA), fundada por Ron Meyer, entre otros. Fue ahí donde comenzó su carrera y donde permaneció hasta 2009, cuando se cambió a la agencia de William Morris donde están otros actores de la talla de Russell Crowe, por lo que no sería descabellado que ambos consuegros se conocieran antes de que sus hijos empezaran a salir.

Una relación muy establecida

Lo que está claro es que tanto Antonio Banderas como Melanie Griffith apoyan al máximo la relación de Stella y Eli, ya que les hemos visto presumir de su amor en las redes sociales y el actor le ha invitado a eventos como el Festival Starlite, al que es asiduo. Y aunque la hija de la expareja esté ahora viviendo en España, lejos de Los Ángeles, donde trabaja su chico, parece que su amor está preparado para soportar la larga distancia y las diferencias horarias. Eso sí, lejos de sus perfiles de Instagram, donde ninguno de los dos ha hecho oficial su romance.

