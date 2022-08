El actor Eugenio Derbez se somete a una complicada operación tras sufrir un accidente

El actor mexicano Eugenio Derbez ha sufrido un accidente por el que tendrá que pasar por una "intervención quirúrgica complicada" en las próximas horas. Alessandra Rosaldo, su mujer, ha sido la encargada de dar a conocer la situación del actor a través de un comunicadol, aunque no se ha especificado la causa del percance que le ha provocado "heridas delicadas".

"La operación es muy complicada, pero no compromete su salud. El proceso de recuperación será largo y difícil, ya que deberá estar varias semanas en reposo y después tendrá que someterse a varias terapias de rehabilitación", ha asegurado la cantante, quien ha querido además agradecer a todos los seguidores de la familia todas las muestras de apoyo que han recibido. "Es muy importante mantenerles informados de nuestra propia voz. En este momento nuestra prioridad es enfocarnos en este proceso para que él pueda salir adelante", ha añadido la artista.

Alessandra además ha asegurado que se van a tomar el tiempo necesario para que su marido se recupere al 100%, aunque hay varios compromisos de trabajo que le gustaría cancelar y no puede. "Les pido mucho amor. Lo que quieran saber sobre el tema, permítanme comunicarlo a través de mis redes sociales. Eugenio estará recuperándose y quizá por eso estará un tiempo alejado de sus perfiles y de los medios", ha escrito la cantante en el comunicado, donde además dice que gracias a la buena energía de todos sus seguidores y al favor de Dios está segura de que su marido se pondrá pronto muy bien.

Padre de cuatro hijos y abuelo

Hace tan solo unos meses que Eugenio, que tiene cuatro hijos e incluso es abuelo, confesó a todos sus seguidores cuál fue una de las peores etapas de su vida. Mientras recordaba algunos momentos como padre, el actor confesó que cuando se enteró que su entonces pareja, Gabriel Michelle, estaba embarazada de su primogénita, Aislinn Derbez (intérprete de La casa de las flores), solo tenía 23 años y sintió que no estaba listo para tanta responsabilidad.

"La verdad es que Gabriel y yo nos llevábamos muy mal. Y cuando me dijo 'vamos a ser padres' yo sentí que se acababa el mundo. Dije: 'Mi carrera, mis sueños, todo, hasta aquí llegaron. Se acabaron'. Me opuse y le dije 'no quiero ser papá'", contó el artista en una entrevista con Yordi Rosado.

Tras sus palabras, la pareja rompió y no volvió a verse hasta el nacimiento de la pequeña, cuando se dieron una segunda oportunidad. "Yo no quería ser padre y estaba aterrorizado. Medio intentamos seguir juntos porque yo tenía muy claro que no quería dejar una hija por ahí tirada, yo quería hacerme responsable", aseguró el intérprete, que en aquella época continuaba viviendo en casa de sus padres y no gozaba de la solvencia económica de hoy en día.

Eugenio se convirtió en padre de nuevo en 1991 cuando nació Vadhir, fruto de la relación con Silvana Prince. Un año más tarde, junto a Victoria Ruffo, recibió a su tercer hijo, José Eduardo y en 2014 tuvo a Aitana, la más pequeña de todos e hija de su actual mujer.