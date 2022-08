Del ‘sufrimiento’ a la celebración: Ana Boyer anima como nunca a Fernando Verdasco La hija de Isabel Preysler acudió al partido que su chico disputó contra Gianluca Mager en el US Open

Fernando Verdasco puede estar seguro de que tiene en casa a su mayor fan y admiradora. Su mujer, Ana Boyer, ha viajado a Nueva York para animarle en el US Open y ha demostrado que es una animadora de lo más entregada. Estuvo mostrando su apoyo a su marido y pudimos verla como nunca, "sufriendo" con cada momento de tensión pero también celebrando por todo lo alto los triunfos de su marido. Sus gestos no dejan duda de que vivió este partido con muchísima intensidad. Dale al play y no te lo pierdas.

