Sofía Suescun revela que su madre, Maite Galdeano, padece cáncer

Sofía Suescun acaba de hacer una de las confesiones más difíciles de su vida: su madre, Maite Galdeano, no pasa por un buen momento de salud. "Tiene un cáncer en la sangre", ha explicado la que fuera ganadora de Supervivientes, quien se ha mostrado muy preocupada por su progenitora en la revista Lecturas. "Puede morir en cualquier momento", ha revelado sobre la enfermedad, a la que se estaría enfrentando desde hace quience años. "El mal de mi madre es muy traicionero, te puede dar un trombo de pronto. Esto no avisa", ha continuado y ha asegurado que su familia lo es todo y que no ha querido pensar más de la cuenta sobre la afección porque de hacerlo se le caería el mundo encima. "Me quedaría muy sola. No me imagino una vida sin ella", ha añadido.

Maite, que se presentó en 2015 a Gran Hermano junto a su hija, edición en la que Sofía acabó siendo ganadora, ha comentado también en varias ocasiones que tiene otro problema de salud con el que debe convivir y que le ha hecho que su vida sea más difícil: fibromialgia. "Me duelen tanto las muñecas que incluso cortar ajos y cebollas es una dificultad, no puedo cocinar. Me despierto por la mañana como si me hubiera pasado un camión por encima", expresó en el citado medio, donde incluso reveló que esta enfermedad le provó una gran depresión por la que casi decide quitarse la vida. "Me quise suicidar tirándome a las vías del tren. Mis perros me sacaron el cuerpo de las vías con el hocico", contó.

Galdeano, que además sufre artritis reumatoide, no dicho nada sobre la confesión que ha hecho su hija, pero durante las últimas semanas ha mostrado que la vida sigue y que sus enfermedades son solo unos baches en el camino, por lo que ella hace una vida complemente normal. De hecho, Maite ha protagonizado un divertido enfrentamiento con WRS, el representante de Eurovisión 2022 de Rumanía, al que acusó desde sus perfiles sociales de haberle plagiado el tema con el que se presentó. "Estoy muy contenta de que les haya gustado porque era una canción con la que lo peté", dijo en Socialité sobre Bésame, el single que ella publicó hace unos meses y que supuestamente es igual al de Llámame. "Si me han plagiado y a esto le puedo sacar un dinero...", continuó diciendo de broma.

El cantante de Rumanía publicó un vídeo en sus perfiles sociales pidiendo a sus fans que le explicaran qué estaba pasando. Y días después en una vídeollamada en directo con Sálvame, cuando se dio cuenta del humor que tenía la exgranhermana, Andrei se tomó el tema de plagio con mucho humor e incluso invitó a la madre de Sofía a tomar algo porque le parecía "muy graciosa".