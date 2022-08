La emoción de Virginia Troconis y su declaración de amor al 'Cordobés' tras la última faena del torero

Loading the player...

Tras 18 años de matrimonio y dos hijos en común, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis siguen tan enamorados como el primer día. El diestro saltaba al ruedo este fin de semana en la plaza de Antequera (Málaga), donde salía a hombros después de cortar tres orejas. En las gradas del recinto se encontraba su mujer, a quien lógicamente veíamos nerviosa y muy atenta a todo lo que ocurría sobre la arena del coso taurino donde se celebraba la corrida goyesca.

Despixelamos a Manuel, el hijo del 'Cordobés' y Virginia Troconis, al cumplir 18 años

La modelo venezolana, que no perdía detalle, llevaba un conjunto de corte marinero a rayas blanco y negro, con pendientes dorados y cabello recogido en moño bajo. Finalizado el espectáculo, la esposa del torero se ha mostrado muy orgullosa de su marido y no podía ocultar su felicidad. De esta forma, le dedicaba unas palabras cargadas de romanticismo que demuestran una vez más lo mucho que le quiere. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Virginia Troconis y Alba Díaz lucen tipazo durante sus vacaciones en Marbella