Giorgio Armani, evacuado de su casa por un incendio de la isla italiana de Pantelaria: 'No es justo' El diseñador tuvo que salir en cuestión de minutos cuando las llamas alcanzaron su hogar

El fuego está siendo uno de los peores enemigos de las tierras mediterráneas este verano, sobre todo después de la dura sequía de los últimos meses. De la misma manera que está ocurriendo en España, Italia también está siendo pasto de las llamas y el diseñador de moda Giorgio Armani además de otros conocidos rostros italianos han sido víctimas del incendio que ha arrasado la isla de Pantelaria. Eran, más o menos, las 22:10 horas del miércoles cuando el diseñador ve el resplandor naranja a las puertas de su mansión en la zona costera de Gadir, no se puede creer lo que está ocurriendo, y se sienta un segundo antes de levantarse para comenzar a evacuar.

En cinco minutos, Giorgio Armani, de 88 años, y sus trabajadores consiguen hacerse con todos los imprescindibles y se suben a una furgoneta en donde se alejan del inminente desastre. El diseñador se mostraba tranquilo, comprobó que se había avisado a todo el mundo y según Corriere de la Sera, que ha narrado los hechos, se lamentaba así: "40 años de mi vida, no es justo ni para mí ni para Panteleria. Tener que escapar así, de noche, quién puede sentirse a salvo...". Junto al empresario textil otra treintena de personas se vio obligada a dejar sus casas por un incendio que las autoridades sospechan que haya sido provocado.

Giorgio Armani se refugió con los suyos en su yate mientras pasaba la noche, puesto que los aviones de extinción no podían salir hasta que se hiciera de día y el viento dificultaba su trabajo. Dos de ellos fueron necesarios para frenar el avance de la llamas en la isla y, en particular, en la villa del diseñador. Gracias a los bomberos italianos no se tiene que lamentar la pérdida del edificio principal en casa del empresario. Según ha hecho saber la casa de moda, los daños se limitan al boque de palmeras que se encuentra a las afueras de la propiedad.

Italia se ha convertido en uno de los destinos favoritos para el turismo del mundo entero, y la distancia social facilitó que las vacaciones en el mar se postularan como la opción más seguida. Con la peor parte de la pandemia ya pasada, la tendencia continúa, y por suerte muchos de los afectados por el fuego pudieron hacer uso de sus barcos para escapar. De hecho Giorgio Armani lo utilizó para avisar a sus vecinos de que el fuego en la zona se estaba extendiendo más rápido de lo normal.

La isla de Pantelaria, con costas hacia Sicilia y hacia Túnez, es muy conocida entre las celebrities, y son varios los rostros conocidos del panorama internacional que tienen sus mansiones en el terrano. Entre ellos Madonna, Sting, Gérard Depardieu o Julia Roberts. Sin embargo, lleva dos años de mala suerte porque en 2021 fue víctima de un tornado.