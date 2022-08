¿Vuelve 'Operación Triiunfo'? Tinet Rubira ilusiona a los fans

Muchos fans de Operación Triunfo utilizan sus diferentes perfiles sociales para pedir a Televisión Española o a la productora del formato que regrese a la parrilla televisiva. Después de tres nuevas ediciones que dejaron un descanso con la final de 2020, en la que Nía Correia salió vencedora, los espectadores y amantes de la música continúan insistiendo en la necesidad de volver a conocer a nuevos artistas, ver sus clases y renovar así el panoramal artístico de nuestro país. Por ello, un usuario de Twitter ha implorado que el talent show tenga una nueva edición y la respuesta que ha obtenido ha ilusionado a todos los seguidores del espacio musical. "Por medio de la presente hago encarecidamente la solicitud de que este año vuelva OT, ya que no podré resistir un año más sin este grandioso proyecto", ha escrito el fan, a lo que Tinet Rubira (director de Gestmusic) ha contestado que "sus deseos son órdenes".

Pese a que ese mensaje público del productor del programa ha provocado que los fans tengan esperanzas ante el posible regreso del concurso, por el momento no se sabe nada sobre qué pasará con el formato musical. Lo que por ahora es seguro es que la próxima edición del Operación Triunfo, en el caso de que finalmente se hiciera, no se emitirá en TVE, ya que a principios de 2022 la cadena pública decidió no renovar el espacio tras no llegar a un acuerdo económico con Gestmusic. Eso sí, tras el revuelo formado en redes, Tinet ha tenido que aclarar sus palabras para calmar las ilusiones de los seguidores: "Veo que hay ganas y me alegro... pero yo no he confirmado nada", ha escrito.

Además, el director de Gestmusic aseguró hace unos meses que no van a renunciar al concurso musical y que sus deseos son seguir haciendo el programa. "Si OT 2022 no es en TVE, lo veremos en otro sitio. No vamos a dar el formato por muerto", dijo en una entrevista en Fórmula TV. De hecho, Tinet baraja incluso la opción de hacer una versión online en la que tendrían que colaborar económicamente los seguidores del concurso. "Si a los 1.160.000 suscriptores que tenemos en el canal de YouTube les propusiera hacer OT a cambio de tres meses, a 3 euros al mes... Ya tengo para hacerlo y me sobra. Seríamos capaces de hacer, por ejemplo, un YouTube Premium, hacer Operación Triunfo allí dentro y que los suscriptores pagaran nueve euros en tres meses", expresó en Vertele.

La última edición de Operación Triunfo vivió uno de los momentos más difíciles e inesperados durante 2020 después de que se vieran obligados a hacer un parón, cerrando la academia y parando la emisión, por culpa de la pandemia. Por suerte, meses después, cuando se adaptaron a las recomendaciones del Gobierno, los concursantes pudieron regresar y terminar el concurso con normalidad.