Hablamos con María Bover, de 23 años, tras su importante triunfo en la Copa del Rey MAPFRE de vela

Con solo 23 años, el nombre de María Bover ya ocupa un lugar privilegiado en el mundo de la vela. La afición le viene desde la infancia, pero hace solo un año, tras terminar sus estudios universitarios, decidió que se volcaría por completo en la navegación y no deja de cosechar éxitos. En la Mallorca Sotheby´s Women Cup, categoría femenina de la 40ª Copa del Rey MAPFRE, lograba la pasada semana la victoria como patrona del Balearia y recibía el trofeo de manos de Felipe VI. Este primer puesto, que define como inesperado, ha supuesto para ella un gran impulso y le ha dado mucha fuerza para pensar en las próximas metas, entre las que están las Olimpiadas de París 2024. De sus inicios como regatista, su rutina y los momentos vividos junto a la Familia Real se ha sincerado en conversación con HOLA.com

Primero darte la enhorabuena por tu reciente victoria en la Copa del Rey como patrona del Balearia, ¿cómo valorarías tu experiencia en esa regata?

Muchas gracias. La experiencia ha sido una pasada. No nos esperábamos este gran resultado. Hemos conseguido navegar todos los días en los primeros puestos contra equipos que son super fuertes porque han hecho toda la liga femenina y son tripulaciones con un palmarés deportivo super importante. El campeonato en sí, con el formato que hay, fue bastante emocionante porque hasta la última regata no se supo quién ganaba. Conseguirlo fue muy emocionante.

-¿Cómo fue ese momento en el que don Felipe os entregó el galardón?

Justo cuando acabamos la regata en el agua, estábamos tan en tensión que al principio fue como un suspiro y luego ya te das cuenta de que has ganado. Ahí es cuando empezamos a celebrarlo. Luego la entrega de trofeos fue un acto increíble y que su majestad el Rey pueda entregarlo es algo único.

-¿Qué significa para ti que esta importante competición haya incluido una sección femenina desde el año pasado?

La Copa del Rey MAPFRE ha sido pionera en establecer una clase femenina y eso está superbien. Hay una gran participación femenina y además poder llevar un barco en esta competición siendo mujer era algo impensable y ahora gracias a esta inclusión, nueve barcos estaban patroneados por chicas. Ojalá en el futuro puedan haber más clases y haya más participación.

-Ahora tu mente está puesta en las Olimpiadas de París 2024, ¿da vértigo pensar en un acontecimiento así?

Ahora mismo llevamos muy poco tiempo navegando en el 470 como para verlo como nuestro objetivo más cercano, pero sí que es verdad que estamos dando pasos y acercándonos a ese objetivo final. Hemos conseguido entrar en el equipo olímpico de la federación española de vela y es un gran salto.

-Tu compañero Pablo García y tú vais dispuestos a traeros el oro, ¿eres de las que se frustra si no consigue sus objetivos?

Si los objetivos están bien puestos y son realistas, aunque no los consigas sabes que todo el mundo puede fallar o tener un mal campeonato. De lo que se trata es de coger fuerza y luchar por tu objetivo

-En esta disciplina el trabajo en equipo es clave, ¿cuáles crees que son en este sentido tus puntos fuertes?

En nuestro equipo los dos nos conocemos desde hace bastantes años porque antes de trabajar juntos éramos amigos. Creo que trabajar bien la comunicación y llevarse bien en el día a día es la clave para poder conseguir lo que te propongas.

-Por tus compromisos tendrás que viajar con frecuencia, cómo se lleva siendo tan joven la distancia con la familia

Con mi familia superbien porque estamos en contacto día a día y no se nota que viajo mucho gracias a Facetime. Con mis amigos un poco lo mismo. Cuando estoy en Palma me veo mucho con ellos y no pasa nada porque al final quien es cercano lo entiende y te apoyan y disfrutan cuando estás en casa y también en la distancia.

-¿Cómo nace tu afición por este deporte?

Viene de familia. Mi hermano fue el primero que empezó vela en el Real Club Náutico de Palma. Pasó lo típico de hacer lo mismo que tu hermano. Me enganché mucho.

-¿Qué te dijeron tus seres queridos y tus amigos cuando les dijiste que querías hacer de tu afición tu profesión?

Hace muy poco de esta decisión y no es al 100%. Me apoyan porque ven que por otra parte sigo manteniendo los estudios y pase lo que pase, si no sale bien, tengo otro camino por delante. El año pasado terminé Derecho y ADE y sigo estudiando, estoy haciendo el máster de abogacía.

-¿Qué te hizo tomar la decisión?

Fue el año pasado, cuando dijeron que el 470 iba a ser mixto. Ahí vi una oportunidad de volver a empezar. Antes era masculino y emenino y al juntarse la gente empieza de nuevo con sus tripulaciones

-Acabas de coincidir con Felipe VI, ¿le conocías de antes? ¿habeis podido conversar?

Sí. He coincidido con Felipe VI en las recepciones que se hacían en La Almudaina y este año en Marivent. Siempre me ha parecido una persona muy cercana y atenta. En varias ocasiones se ha acercado y sabía que soy regatista, me ha preguntado por cómo me estaba yendo la Copa del Rey y cosas de vela

¿También fuiste este año a la recepción que se celebró por primera vez en el Palacio de Marivent?

Sí, pero me fui muy pronto porque al día siguiente había regata y estaba cansada

¿Te ha dado algún consejo el jefe del Estado en las conversaciones que habéis tenido?

Diría que sí, las palabras que tuvimos con él valieron oro. Es de admirar lo que te pueda decir

-¿Con doña Letizia también pudiste hablar?

La verdad es que no mucho. Con doña Sofía sí, fue muy simpática con nosotros cuando hemos hablado con ella otros años. Nos preguntó a qué nos dedicamos, nos deseó suerte para el futuro... Muy familiar

-¿Crees que el hecho de que la Familia Real sea aficionada a la vela da impulso a este deporte?

Puede ser,. Al final no es un deporte mayoritario así que hay otros muchos factores que influyen en que se practique más o menos

-¿Cuál ha sido el momento más importante de tu carrera hasta ahora?

No sabría cuál decirte porque cada resultado es importante y te acerca al camino que quieres seguir. La Copa del Rey por ejemplo me ha dado mucha confianza en mí y ganas de seguir luchando

-¿Cómo es tu día a día?

Depende de dónde esté. Si estamos en una serie de entrenos hago gimnasio, desayuno, me voy al club a montar el barco y navegar, tenemos un briefing y a dormir. Son días muy largos y cansados físicamente. Si estamos de descanso y estoy en Palma, mi día a día suele ser ir al club, hacer gimnasio y organizar las próximas semanas de entreno o estudiar

-¿En qué consisten tus entrenamientos?

Están los físicos y los del agua, que son para mejorar todos los ámbitos de la vela. Cada semana de entrenos vamos cambiando para enfocar a la técnica, a las maniobras, a las regatas...

-¿Sientes que renuncias a algo por dedicarte por completo a la vela?

Creo que no porque es un deporte tan completo... Tengo a veces una vida más intensa, respetando los descansos... Tienes que decir que no a planes porque no te dan las horas de sueño, pero estás siempre rodeado de gente y tus amigos son los que ves en el día a día. Además he podido compaginarlo siempre con los estudios y eso es importante

-¿Cuáles son tus aficiones más allá del mar?

La verdad es que no tengo más aficiones. Cualquier día de descanso, si puedo salgo a navegar, estoy tan enganchada al mar que es raro tener otras aficiones