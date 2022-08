El viaje al paraíso de Roberto Leal y Sara Rubio, relajándose en un spa y nadando entre tiburones

Loading the player...

Roberto Leal y su mujer, Sara Rubio, se encuentran de vacaciones en un auténtico paraíso, como ellos mismos lo han definido. Han viajado a las islas Maldivas, donde están disfrutando de actividades tan relajanes como una sesión de spa o una cena romántica... y otras llenas de adrenalina, como ¡nadar con tiburones! "La de veces que le hemos cantado a Lola y Leo lo de baby sharks… ¡Hoy no hemos podido hacerlo porque íbamos con el tubo en la boca, ¡y además no eran tan babies! Toda una experiencia hacer snorkel con tiburones nodriza", ha comentado el presentador, quien ha mostrado a sus seguidores unas cuantas fotos y vídeos de su viaje. Dale al play y no te lo pierdas.

