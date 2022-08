¿Se ha casado? Esther Acebo, de 'La casa de papel', se pronuncia tras la gran fiesta que ha celebrado

Esther Acebo, la que fuera Estocolmo en La casa de papel, está viviendo un momento muy dulce. El 5 de marzo se convirtió en madre por primera vez y el pasado domingo celebró una gran fiesta para brindar por el amor. "Creo que mi mayor virtud es tener la capacidad de juntar personas maravillosas y generar momentos increíbles, y eso es lo que sucedió. Familia, amigos... Gracias a todos por ser y por estar. ¡Os quiero! ¡Os queremos!", publicó la actriz madrileña junto a varias fotos de la celebración. Entre los invitados se encontraban la poetisa Patricia Benito o Raquel López, directora de MAMIfit.

En ellas, además de posar de lo más feliz con su recién nacida, que se llama Sol, protagonizó este beso de película con su pareja, Diego Martire Cerqueira. Las imágenes son tan bonitas y ella estaba tan guapa con un espectacular vestido blanco que tuvo que aclarar que no se trataba de su boda. "No, no me he casado, pero repetiría esta celebración cada día".

Esther Acebo es muy discreta con su vida privada, de ahí que las imágenes de su 'no boda' hayan causado tanto revuelo, poniendo nombre y apellidos a su pareja y zanjando así los rumores que aseguraban que mantenía un romance con Alejandro Tous, con quien coincidió en el cortometraje But not with you, basado en un poema de Patricia Benito.

El gran momento personal de la actriz coincide con una etapa de éxito en el terreno profesional. Tras La casa de papel, protagonizará la segunda temporada de Operación Marea Negra, en Prime Video, junto a Jorge López, popular por su participación en Élite, que sustituirá a Álex González en el papel protagonista de Nando. Además, forma parte del elenco de Jaula, la ópera prima de Ignacio Tatay.

Esther Acebo, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la UCLM, comenzó en la pequeña pantalla presentando programas como Kosmi Club en Castilla-La Mancha Televisión, donde estuvo cuatro años. Fue modelo publicitaria, se puso al frente de los informativos de Cosmopolitan TV y ejerció de reportera en Non Stop People. En su currículum también destaca la dirección del cortometraje Ana y la representación de varias obras de teatro, como Frankie y Johnny o Anoche soñé que me soñabas.