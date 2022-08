Dani Martín, víctima de un robo: su llamamiento para recuperar un objeto de gran valor sentimental

Dani Martín continúa concentrado en su gira por España. Sin embargo, no todo está saliendo como a él le gustaría. Durante este fin de semana, el cantante ha sufrido un contratiempo. El intérprete de canciones como Insoportable ha sido víctima de un robo en el que le fue arrebatado la cartera. A simple vista, salvo dinero en efectivo y las tarjetas que pudiera tener -incluido el documento nacional de identidad (DNI), no parece que sea un suceso de gran calado. En cambio, todo toma otra dirección cuando el objeto sustraido contiene algo de gran valor sentimental, como le ha ocurrido a Dani Martín. Ha sido el propio artista, muy afectado, el que ha querido mandar un vídeo con el fin de que le devuelvan lo que guarda con tanto mimo y cariño en la cartera.

El cantante ha suplicado al ladrón a través de un vídeo en su perfil público que le haga regresar lo que le había robado, sobre todo el objeto que guardaba dentro de la cartera: una foto de su hermana. Miriam fallecía de forma inesperada en 2009 con tan solo 35 años, a causa de un derrame cerebral, lo que supuso un duro golpe su hermano y toda su familia. Para Dani Martín ha sido, es y será una de las personas más importantes de su vida, a pesar de su marcha. Por este motivo, el que fuera líder del grupo El canto del loco ha hecho un llamamiento para que le devuelvan la imagen de Miriam, que le acompañaba en todo momento. "Buenos días a todos amigos. Me han robado la cartera, con el DNI, permiso de conducir, tarjetas de crédito, la tarjeta de la Seguridad Social. Realmente no valen para nada, las cancelé y no pudieron hacer ningún tipo de pago ni nada", comenzaba diciendo con semblante serio.

"Lo que más me duele es que llevaba una foto preciosa de mi hermana, preciosa. Es una putada. Si a alguien se le ocurre devolvérmela, le pediría que lo pensara. No quiere para nada eso y yo sí, tiene mucho valor para mí. Si se quiere quedar con el DNI, porque le hace ilusión, que lo haga. Pero vamos, me parece asqueroso", explicaba compungido y enfadado a todos sus seguidores. Y es que, el artista estaba muy unido a su hermana y, aunque para muchos solo será una imagen, para Dani Martín lo era todo, ya que muchas veces es más la pena por la pérdida del valor sentimental que el precio que posee lo material. Por ello, el cantante ha querido compartir lo que le había ocurrido con todos sus seguidores para que se hicieran eco de la noticia.

En el último disco, el cantate le rendía homenaje a su hermana con Cómo me gustaría contarte y lanzaba el videoclip en abril del año pasado. No es la primera canción que le dedica a Miriam. Cuando ella falleció en 2009, Dani Martín sufrió un duro golpe, del que le costó recuperarse, y la música fue su gran aliado para desahogarse por lo que estaba viviendo. Todo lo que sentía lo llegó a plasmar en una de sus canciones más desgarradoras y tristes, Mi lamento. A día de hoy, el artista madrileño sigue recordando a su hermana en todo momento y por ello quiere recuperar como sea la imagen de Miriam de su cartera.