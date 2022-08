Richard y Alejandra Gere presumen de amor en Italia en el último homenaje al actor

Richard Gere y Alejandra Silva están disfrutando de unas increíbles vacaciones por Europa, llenas de nuevos compromisos cinematográficos y solidarios. Este fin de semana, siete días antes de que podamos volverles a ver en España, la pareja estaba invitada al Festival de Cine Magna Graecia, que este año durante su 19 Edición ha querido honrar la carrera del actor con un merecido premio a toda su trayectoria.

Tan unidos como siempre, el actor y la empresaria han hecho gala de su amor durante su estancia en el suroeste de Italia con innumerables muestras de cariño y compenetración. A sus 62 años él y 39 ella, viven un dulce momento de esplendor tras el fin de la pandemia. En declaraciones recogidas por Rai News el protagonista de Oficial y Caballero reconocía la felicidad que sienten ambos pudiendo volver a viajar de nuevo en familia tras la pandemia. Es su segunda visita a Italia desde 2019, cuando estrella de Hollywood llegó al país a bordo del barco Open Arms, para defender a los inmigrantes que se encontraban a bordo durante el conflicto que protagonizó la ING con el Gobierno italiano

“Estoy feliz de estar de vuelta aquí. No he podido moverme casi por el Covid y este es uno de los primeros viajes que hago, me encanta estar de vuelta en el país y especialmente en el Sur porque esta es mi primera visita a Calabria. Me ha encantado disfrutar de sus maravillosas costas y ver sus excepcionales colinas desde el avión, espero que el encanto se mantenga durante mucho tiempo” explicaba la icónica leyenda de la gran pantalla tras recoger la Columna de Oro.

El actor, que apareció por última vez en pantalla en la serie Mother Father Son de BBC Studios en marzo de 2019, se ha dado un nuevo baño de masas en esta cálida acogida que le ha brindado el público italiano, acompañado en todo momento de Alejandra, que comparte con él cada nuevo logro y que deslumbró al público con un espectacular vestido largo dorado. La pareja causa una gran expectación allí donde va. El actor reflexionaba también durante este viaje sobre el futuro de la industria: “No sé, ahora con la pandemia, qué pasará con el cine, si habrá un cambio radical, en la forma de hacer películas, de verlas o no. Sin embargo, creo que el cine siempre encontrará su espacio, en festivales como este en particular, donde no hay una intención de carácter comercial, sino donde hay un sentido de comunidad y de compartir la historia y donde no solo hay participación .del pueblo, pero también de la administración local y de la industria que dan su apoyo y apoyo

Acompañado por el director del festival Gianvito Casadonte y con su mujer aplaudiendo entre el público, el protagonista de Pretty Woman ha sido nombrado también embajador de Calabria en el mundo y recibido en la sede del gobierno de la región por el vicepresidente Giusi Princi, ha ofrecido una rueda de prensa mientras disfrutaba de una taza de té junto al resto de integrantes en el coloquio en la que ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre su fe budista afirmando que debería haber tantas religiones como seres humanos. “Lo que importa es que cada uno sea feliz, a su manera, siguiendo su propio camino”, sentenciaba la estrella de Hollywood, antes de ofrecer sus mejores consejos a las jóvenes promesas que le ven como un referente: “A los muchachos les digo: sueñen, porque el sueño se puede realizar”

-La reaparición de Richard y Alejandra Gere en España por una bonita causa

El próximo domingo 14 de agosto podremos ver a la pareja de nuevo en España, cuatro días después del 62 cumpleaños del actor vuelven a dejar su rancho a las afueras de Nueva York para pasar unos días de descanso. Regresarán a nuestro país, donde ya estuvieron junto a sus dos hijos el pasado mes de junio, como invitados de honor de la Gala Starlite Porcelanosa que preparan Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas en Marbella. La Costa del Sol se vestirá de nuevo de gala el próximo fin de semana para recibir a la pareja en este gran evento solidario que tendrá lugar en la cantera de Nagüeles y donde también se espera ver a Victoria de Marichalar, Paloma Cuevas, María Casado, Santiago Segura, Francisco Rivera, Loles León, Carmen Lomana, Fiona Ferrer o la ministra de Turismo, Reyes Maroto