El arquitecto Joaquín Torres y Raúl Prieto, exdirector de 'Sálvame', se casan

El director de televisión Raúl Prieto sorprendió a todos este verano con unas románticas palabras hacia su pareja el arquitecto Joaquín Torres. “Con él siempre y pronto para siempre…”, escribía el conductor de Viva la vida junto a unas imágenes de la pareja disfrutando de los placeres de viajar, una bonita declaración de amor que hizo saltar todos los rumores sobre una posible boda de la pareja entre una de las parejas más discretas del panorama social y así ha sido. Ahora el prestigioso arquitecto y diseñador ha confirmado los rumores desde Italia, donde actualmente se encuentra, anunciando su compromiso con una preciosa carta de amor que supone toda una declaración de intenciones y en la que nos cuenta que le ha pedido matrimonio al amor de su vida arrodillándose, tal y como marca la tradición.

“Estos días se ha especulado con mi posible boda con Raúl Prieto, y aunque no habló jamás de mi vida personal en esta página, hoy he decidido contaros que, tras muchos años luchando y persiguiendo mi sueño, ayer por la noche con un “anillo“ de un llavero, me arrodillé en la intimidad de la habitación, y le pedí matrimonio al amor de mi vida”, explica Joaquin Torres.

Joaquín está pletórico a sus cincuenta años y ansioso por dar este nuevo paso confiesa que ya cuenta con el beneplácito de sus dos hijos, Manuel y Álvaro, fruto de su primer matrimonio con Mercedes Rodríguez Parrizas, de la que se divorció en 2017. Ellos eran lo que más le preocupaba a la hora de tomar la decisión. "Tras años de miedo, de remordimientos, de culpas, de vergüenzas y de dos hijos que tenía que proteger ante todo. Tras hablar con ellos y darme su beneplácito, decidí cumplir la promesa que le hice un día a Raúl: Le gritaría al mundo que es el amor de mi vida.” Ha querido también darnos algún detalle de la romántica ceremonia que quieren preparar para celebrar su amor junto a todos sus seres queridos "Eso haré la próxima primavera en una ceremonia ante los míos, ante los nuestros. En un lugar de la vieja Europa, donde toda nuestra gente que jamás me ha juzgado por mi sexualidad, que jamás ha tenido ni un reproche por ser quien soy… esa gente que es mi mundo».

“No imagino mejor compañero de vida”, confiesa Joaquín en su emotiva carta, “Raúl después de mis hijos lo es todo”, continúa explicando el arquitecto. Que ha decidido «Darle su sitio y que él me dé el mío. Es algo que pone punto y seguido a una historia repleta de espinas. Hemos superado muchas cosas juntos, y no imagino mejor compañero de vida. Una vida en la que he perdido tanto, tanto, tanto tiempo por cobardía, pero ya NO. La cara B del disco es solo nuestra».

Y termina asegurándole a su pareja un precioso futuro en común: “Raúl, ahora sí que sí. Ahora ya nada puede impedir que sea tuyo y que seas mío para siempre. Te amo.” Una rotunda declaración de intenciones con la que va a arrancar una nueva etapa para la pareja tras cinco años de sólida relación. Todos los compañeros y amigos de la pareja, felices tras enterarse de la noticia, están corriendo a darles su enhorabuena con mensajes de apoyo, desde Terelu a Ion Aramendi, Marisa Jara o Paz Padilla, que les dice "¡Toma ya! ¡Viva el amor verdadero! Cuando nada ni nadie interfiere en el amor". Seguramente veamos también a Belén Esteban en la esperada fiesta que están preparando, pues la colaboradora de televisión es una de las amigas más cercanas de Raúl, se conocieron en Sálvame y tramaron una fuerte amistad, de hecho fue él quien la llevó de su mano al altar por última vez, en ausencia de su padre, cuando se casó con Miguel Marcos.