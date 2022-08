Campanas de boda en los estrenos de Netflix y un repaso a la vida de Tamara Falcó

Viajar al palacio de Tamara Falcó, donde ella misma nos explicará qué sintió al abrir el testamento de su padre y descubrir que el marquesado recaía sobre ella. Acompañarla a Nueva York, Roma o París. Ver por sus ojos a Íñigo Onieva: “Si hace tres años me llegan a decir que iba a terminar con él, habría dicho que ni en un millón de años, porque es totalmente distinto a mí, pero creo que es el amor de mi vida”.

Esta semana Netflix nos ofrece viajar a otros países y otras vidas, por medio de sus estrenos en los que viajaremos a Brasil, México, India y Corea del Sur. Hacer un maratón veraniego a lugares remotos y sin salir de casa, esa parece la intención de los estrenos que, dicho sea de paso, están todos relacionados con las bodas. Desde la insinuación constante de si habrá enlace entre Tamara Falcó e Iñigo Onieva, y los argumentos de las nuevas series de Netflix: No hay boda sin caos, Temporada de bodas y ¿Qué culpa tiene el karma?.

Tamara Falcó: La marquesa (docuserie)

"Mi vida ha sido contada desde que nací por la revista Hola", con esa frase arranca la docuserie sobre Tamara Falcó que retrata su vida diaria, sus retos como empresaria y chef y todo el universo de glamour y personalidad que le rodea. Consciente de que todos sabemos una parte importante de su vida, en Tamara Falcó: la marquesa se abren de par en par las puertas a una vida en la que la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó tan solo pretende ser ella misma, desmitificando su marquesado, y basando el hilo argumental de la serie en la consecución de su sueño inconcluso, convertir su palacio en un restaurante bajo sus propias directrices.

Las cientos de horas de grabación que tuvieron que completarse para repasar la vida de Tamara Falcó hacen que todo el glamour en el que se desenvuelve, que siempre parece de película, se transforme en humanidad al ver de cerca la espontaneidad con la que se relaciona con su familia, Iñigo Onieva o como recurre a sus retiros espirituales en un convento sevillano, viaja a Nueva York, Londres, Roma o París. “Mi abuela viajaba con 50 personas de servicio. Eran otras épocas”.

Temporada de bodas (comedia romántica)

El problema de Asha es que durante la temporada de bodas su madre no para de insistir en que ella debe encontrar novio y ser una de las próxima esposas que pasen por el altar. La presión, pero ni siquiera basta con decirles que lo está intentando, la familia de Asha es indio-americana, por lo que si ella tiene novio, debe presentarlo a la familia formalmente y que le conozcan y aprueben. Ravi entra en su vida, y acuerdan fingir ser novios para que las familias les dejen en paz, de esta forma los dos jóvenes vivirán una doble vida que cada vez estará más abierta al amor.

Buenos días, Verónica (serie dramática)

Se trata de una de las pocas series de ficción basada en la violencia a mujeres, donde Verónica, una secretaria policial, decide emprender ella sola la investigación de casos que han sido menospreciados en una comisaría de Sao Paulo. Todo comienza cuando ella presencia el suicidio de una vícitma, una mujer que no pudo más y optó por quitarse la vida, la situación le impacta tanto que su mente no puede olvidar la angustia y la necesidad de ayuda que experimentó aquella mujer. Buenos días, Verónica es un drama policial con todos los ingredientes habituales pero con un elemento estremecedor al contar historias de asesinatos dentro de la pareja y contra las mujeres, la propia Verónica deberá enfrentarse a un clima laboral muy opresivo, siendo un ámbito de hombres donde no se lo pondrán nada fácil.

¿Qué culpa tiene el karma? (largometraje, comedia)

Sara es diseñadora de moda, pero trabaja en una tienda de souvenirs, cree tener la peor suerte del mundo y se resigna a vivir una vida que realmente detesta. Todo empezó cuando era una niña e hizo algo imperdonable, robar el deseo de cumpleaños de su hermana pequeña, fue en ese instante cuando rompió el orden natural de las cosas, cometiendo un error tan fatal que le marcaría de por vida bajo un manto de mala suerte, o al menos esa es su explicación. Solo en su época de instituto las cosas mejoraron un poco, al conocer a Aarón, su gran amor, pero la felicidad le duró poco, al mudarse de ciudad las cosas volvieron a enturbiarse. A todo el mundo parece irle bien, su exnovio se convirtió en una estrella musical, su hermana es una modelo de prestigio. Ambos se conocieron años después, se enamoraron y se prometieron. Ahora deberá diseñar el vestido de novia de su hermana, para casarse con su ex, el amor de su vida.

Este largometraje mexicano está basado en la comedia española de 2016 titulada No le culpes al karma, que ganó el Premio Goya al mejor vestuario y que fue protagonizada por Verónica Echegui (El patio de mi cárcel y El libro del amor), Alex García (Si yo fuera rico y Hasta que la boda nos separe) y David Verdaguer (Los días que vendrán y 10.000 Km).

No hay boda sin caos (serie romántica)

Que dos personas se quieran tanto como para prometerse amor eterno en una boda es algo que puede traer sorpresas. ¿Qué pasaría si al juntar ambas familias esa promesa eterna saltara por los aires? Cuando Seo Jun-hyung y Kim Na-eun empiezan con los preparativos de su enlace descubren una serie de problemas interminables, tan profundos, molestos y difíciles de saciar como el amor incondicional que se procesaban al inicio. Todo será motivo de discordia, elegir el día y el lugar de la ceremonia, buscar donde vivir, limar las asperezas entre sus familias… Si logran salir ilesos de la boda tendrán ganada una vida juntos en la que serán capaces de todo, pero antes deberán casarse.

Esta comedia surcoreana es una nueva oportunidad para viajar al país asiático de la mano de Netflix que, tras el éxito internacional de El juego del calamar está dando cada vez más visibilidad a la ficción producida por este país, incluso con el remake de La casa de papel. En ‘No hay boda sin caos’ se dan consejos para no caer en los problemas o errores de los protagonistas, porque la forma que tiene de contar la trama casi parecería que se basa en un manual de uso.