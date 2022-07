El peligro de las tutelas millonarias en 'Apariencias', el thriller producido por Reese Witherspoon

A los pocos minutos de empezar el primer capítulo de Apariencias, Sophie dice una frase a su terapeuta que resume muy bien toda la trama, “Si mi vida era tan maravillosa, ¿por qué traté de acabar con ella?”. El personaje interpretado por la actriz británica de 39 años, Gugu Mbatha-Raw, solo sabe que no recuerda nada de quién era antes del golpe que le produjo amnesia, un grave traumatismo craneoencefálico que todos achacan a un intento de suicidio. Ella misma no puede recordar en qué situación se encontraba cuando trató de quitarse la vida, pues la amnesia aguda que padece le impide saber absolutamente nada de quién fue. Así se abre un capítulo enigmático en el que el mayor misterio para Sophie (y para el espectador) es descubrir qué fallaba en la vida de ésta mujer para sentirse empujada a tomar una decisión así.

Sophie parece tenerlo todo, vive en un entorno apacible y muy cómodo formando parte de la alta sociedad de San Francisco. Su marido es un atractivo hombre de negocios que le colma de atenciones y muestras de cariño. Desde su mansión tiene una vista privilegiada de toda la ciudad, y no hay detalle que no esté satisfecho en su interior. Su mejor amiga no podría ser más atenta y divertida, todos parecen quererla y nadie recuerda ningún problema grave que pudiera haberle llevado a esto, sin embargo las pruebas son claras y contundentes, ella trató de suicidarse aunque no tuviera un motivo aparente.

Gugu Mbatha-Raw da vida a Sophie, a quien conocimos por su participación en el largometraje de época Belle y que le valió varios y muy prestigiosos premios, todos ellos a la mejor interpretación, entre los que destaca el British Independent Film Award (BIFA). Mbatha-Raw también ha mantenido un personaje recurrente en la serie inglesa Doctor Who y Loki. En esta nueva producción su personaje indagará sobre una vida que no recuerda en una trama de thriller psicológico que, realmente, nos hará desconfiar de todo y de todos. Según la creadora de la serie, Verónica West, está tímidamente inspirada en un film de Alain Resnais El año pasado de Marienbad, en el que un amante se encuentra con la mujer con la que mantiene una relación y ésta no es capaz de reconocerlo, lo que abre la caja de pandora para ella por no recordar qué sentimientos albergaba por él antes de tener amnesia, y si esta fue producida accidental y como resultado de una agresión.

Hemos visto muchas historias basadas en amnesia, pero en este caso la nueva serie de AppleTV+ trata de dar un paso más allá, adelantándose a los acontecimientos y creando un hilo de suspense que no se desenredará fácilmente. Reese Witherspoon es compañera de Mabatha-Raw en The Morning Show, a la vez que productora de esta nueva serie, en Twitter felicitó a la protagonista por su excelente trabajo y reconoció que la trama era capaz de dar giros insospechados, llevando al personaje mucho más allá de lo que uno cabría imaginar en un primer momento.

El actor de 35 años Oliver Jackson-Cohen interpreta al marido de Sophie, un personaje complejo que tras una fachada de amor y cuidados, poco a poco empieza a destilar oscuros intereses por controlar su vida, pues tras el intento de suicidio y la amnesia posterior él ejercerá su tutela legal, lo que podría ser inconveniente para los intereses de Sophie. El actor, que participó en El hombre invisible junto a Elisabeth Moss y Lo que de verdad importa junto a Camilla Luddington, representa en Apariencias la cara más amable de la vida de Sophie que poco a poco se va tornando en oscuridad.

Al elenco de Surface hay que sumar la intervención de Marianne Jean-Baptiste, la actriz inglesa de 55 años que formó parte del reparto de la oscarizada Secretos y mentiras y que protagonizó la serie policiaca Sin rastro interpretando a la agente Johnson. En Surface también participa Ari Graynor, quien interpretó a la compañera de piso de Meadow en Los Soprano.

