El exfutbolista inglés Rio Ferdinand y su mujer Kate, totalmente devastados tras perder al bebé que esperaban

Destrozados, el exjugador del Manchester United Rio Ferdinand y su mujer Kate anuncian la triste pérdida del bebé que esperaban. Ha sido Kate Ferdinand la encargada de dar la triste noticia. Embarazada de 12 semanas, la estrella televisiva ha tenido que ser ingresada de urgencia en el mismo hospital en el que nació su primer hijo Cree el pasado diciembre de 2020 al descubrir durante su última ecografía que el corazón del bebé que estaba en camino había dejado de latir.

“No puedo encontrar las palabras”, explica la estrella de reality The Only Way is Essex, que reconoce sentirse “absolutamente devastada y con el corazón roto” en estos momentos, junto a la imagen en blanco y negro de sus piernas descansando sobre la cama durante su estancia en el hospital que hoy ha compartido con todos sus seguidores para dar la noticia. “La última vez que estuve en este hospital tuve a Cree, esta vez fue porque nuestro bebé no tenía latidos cardíacos en la ecografía de 12 semanas y tuve que operarme” explica en su comunicado.

La pareja, que contrajo matrimonio hace tres años, en septiembre de 2019 y dio la bienvenida a su primer hijo en común un año después, no ha tenido siquiera tiempo de anunciar la llegada de su segundo hijo: “Estábamos tan emocionados, planeando un espacio para nuestro nuevo bebé en nuestra familia que no podíamos esperar para compartir la noticias” reconoce Kate antes de confirmar que “desafortunadamente a veces la vida simplemente no sale como la planeamos. Hay mucho que decir, pero de alguna manera no puedo encontrar las palabras. Absolutamente devastada y con el corazón roto”

A pesar del triste momento, han sacado fuerzas para agradecer todo el cariño que están recibiendo de familiares, amigos y seguidores y confirmar que la familia está ahora más unida que nunca en este duro trance: “No podría estar más agradecida por los abrazos que recibí de mis bebés más grandes que entraron por la puerta cuando llegamos a casa”, reconoce Kate. Rio es padre de tres hijos de su anterior matrimonio con Rebecca Ellison, tristemente desaparecida el pasado 2015. Tras la dura pérdida de su primera mujer a manos del cáncer, viudo y con tres hijos pequeños a su cargo, el que fuera capitán del Manchester United volvió a encontrar el amor junto a Kate y se convirtió en padre por cuarta vez. Kate ha congeniado a la perfección con los tres pequeños: Lorenz, Tate y Tia, que el pasado 2020 dieron la bienvenida a su nuevo hermano Cree. Los niños la adoran, se ha volcado en ellos y van a ser sin duda un gran apoyo para la pareja a la hora de superar juntos esta triste pérdida.