¿Recuerdas a Yasmine Bleeth, de 'Los vigilantes de la playa'? Así es su vida 30 años después

Yasmine Bleeth fue protagonista de la mítica serie de los años 90, Los vigilantes de la playa durante cuatro temporadas. En el papel de Caroline Holden y junto a Pamela Anderson, tocó las mieles del éxito con sus propias manos tras arrasar con la ficción que causaba auténtico furor en la época. Sin embargo, la actriz nacida en Nueva York en 1968, no fue capaz de asimilar bien la fama que le proporcionó la serie y su adicción al alcohol y las drogas terminó con una carrera que podría haber sido de lo más prolífica. Casada desde 2002 con Paul Cerrito, un hombre al que conoció en una clínica de rehabilitación en Malibú, la actriz vive totalmete alejada del foco entre Los Ángeles y Arizona. Ahora, el portal Page Six, acaba de publicar una fotorgrafía de la actriz a sus 54 años muy distinta a la imagen que teníamos de ella en la icónica serie. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

